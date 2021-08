Halvandets års forberedelse står bag dansk PL-overraskelse

Der ligger en minutiøs forberedelse bag den store overraskelse, som Danmarks landshold i kørestolsrugby leverede onsdag ved de paralympiske lege i Tokyo.

Her vandt Danmark 54-53 med en taktik, som danskerne har arbejdet på i halvandet år. Det siger Danmarks landstræner, amerikaneren Jason Regier, efter sejren.

- Det her er en af de største oplevelser som dansk landstræner. Vi havde også et EM på hjemmebane i 2019, der var en fantastisk oplevelse, men når jeg tænker over det, er det her nok større.

- Vi har forberedt vores taktik til kampen i halvandet år, og spillerne var i stand til at udføre den. De spillede fantastisk, og det her hold kan vinde medaljer. Men i første omgang skal vi følge den her kamp op med yderligere to sejre, så vi er i semifinalen, siger landstræneren.

Den lange forberedelsestid skyldes, at de paralympiske lege blev udskudt et år på grund af coronapandemien.

Krigsveteran og stjernespiller Mark Peters hæfter sig også ved den veludførte taktik, hvor Danmark spillede tålmodigt og disponerede kræfterne klogt.

- Vi havde lagt en plan, og den eksekverede vi bare skide godt. Vi har haft en tendens til at smide mange bolde væk, men i dag smed vi den kun væk et par enkelte gange. Det var årsagen til, at vi vandt kampen. Vi gav alt, hvad vi kunne og greb chancen.

- Når man spiller mod de paralympiske mestre og ved, at de har domineret os mange andre kampe, så er det helt vildt fedt, at vi kunne spille lige op med dem og tage sejren til sidst, siger Mark Petersen.

Australien er en stormagt i kørestolsrugby og har vundet de seneste to paralympiske lege. Derfor undervurderede de formentlig danskerne, siger Leon Jørgensen.

- Det er uvirkeligt at tage sejren. Vi havde en god gameplan, og vi havde måske mere respekt for dem, end de havde for os.

- Måske undervurderede de os en lille smule. I starten brokkede de sig helt vildt, men pludselig var de stille - så vidste vi godt, at de var rigtig pressede, siger Leon Jørgensen.

Med sejren har Danmark skabt et godt udgangspunkt for at kunne avancere til semifinalerne. Danmarks gruppe tæller også Frankrig og Japan. Gruppens to bedste hold går videre til semifinalerne.