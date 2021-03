Har vraget stortalent: De andre er blevet bedre

20-årige Frederik Winther er ejet af Bundesliga-klubben FC Augsburg, men for tiden sidder den talentfulde midterforsvarer på tribunen for Lyngby som lejesvend.

Winther var ellers fast mand i efteråret, men i foråret er det kun blevet til en enkelt indskiftning af godt et kvarters varighed.

Fredag aften var han for anden gang i træk og for tredje gang i foråret helt ude af cheftræner Carit Falchs trup i 0-3-nederlaget mod FC Nordsjælland, og årsagen findes hos Winthers konkurrenter, forklarer træneren.

- Frederik er ikke blevet dårligere, men de andre er bare blevet bedre og gør det godt. Vi har fundet en god konstellation lige nu, som leverer resultater, siger Falch om Kevin Tshiembe og Kasper Enghardt, som har dannet forsvarsduo i et forår med fire sejre, en remis og tre nederlag.

Hovedpersonen selv er ærgerlig over, at han ikke kan bidrage på banen i øjeblikket.

- Det er rigtig ærgerligt, at det er sådan lige nu. Jeg ville da rigtig gerne spille, så det ærgrer mig lidt, at jeg ikke kan bidrage lige nu. Men vi har et hold, der har gjort det godt, så der er to, som står foran mig, og sådan er det, siger Winther, der dog ikke har tænkt sig at surmule.

- Jeg kan ikke selv styre, om jeg skal spille, så jeg fokuserer på, at min indsats og indstilling til træning er den rette, og jeg synes, at jeg gør mit for at overbevise Carit om, at jeg skal spille.

- Det kan gå hurtigt i fodbold, og jeg kan være tilbage snart, så det ville være ærgerligt at have brugt tiden på at være sur og utilfreds til træning.

Og det lader til, at der er handling bag Winthers ord.

- Jeg vil rose Frederik til skyerne, for han er så positiv og medvirkende i gruppen til træning, og der er ingen problemer i forhold til hans mentalitet. Han tager det som en mand, siger Winthers træner.

Frederik Winther er i Lyngby på en lejeaftale, hvilket betyder, at han til sommer fortsætter karrieren i Augsburg.

Det har ikke noget at gøre med Winthers status som reserve i øjeblikket, siger Lyngby-træneren.

- Jeg har ikke nogen bagtanker. Det er udelukkende vurderet på præstationer, så det har intet at gøre med, at han skal videre til sommer.

