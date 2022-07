Hele familien var med til AC’s store dag

Både far, mor, kæreste og søn kunne følge med, da Andreas Christensen endelig kunne trække den blårøde Barcelona-trøje over hovedet

Det har været længe undervejs, men nu er det endelig en kendsgerning: Andreas Christensen er FC Barcelona-spiller!

Med smil over hele femøren blev danskeren ledsaget af FC Barcelona-præsidenten, Joan Laporta, ind på græstæppet på FC Barcelonas træningsanlæg, Ciutat Esportiva Juan Gamper.

Udover de fremmødte 50-60 pressefolk var alle AC’s nærmeste på plads til præsentationen. Mor og far, Tina og Sten Christensen, kæresten Katrine Fogt Friis og parrets søn, som de fik tilbage i juni, skulle naturligvis overvære øjeblikket, hvor Andreas Christensen endelig kunne tage trøjen med de karakteristiske blårøde striber på.

Mor og far, Tina og Sten Christensen, og kæresten, Katrine Fogt Friis, hyggesludrer med FC Barcelona-præsident Joan Laporta. Foto: Jonathan Damslund

Og det var et stort øjeblik for Andreas Christensen. I løbet af den 30 minutter lange fotosession var smilet limet så fast på danskerens læber, at det så ud til at gøre ondt i kæben.

Men smilet var med garanti ikke bare for at please fotograferne. Andreas Christensen har været FC Barcelona-fan hele sit liv, og nu kunne han endelig se sin drøm opfyldt.

Mens den danske forsvarsspiller skulle vise sine færdigheder frem ved at jonglere med bolden foran fotograferne, fik klubpræsidenten Joan Laporta en god hyggesnak med familien. Måske talte de om en særlig detalje, som Andreas Christensen senere fremhævede på pressemødet efter præsentationen.

En anekdote, der med garanti går direkte i alle FC Barcelona-fans hjerter.

Andreas Christensen svarer på spørgsmål med præsident Laporta og teknisk direktør Jordi Cruyff ved sin side. Foto: Jonathan Damslund

- Da jeg var otte år gammel skrev jeg på et stykke papir, at jeg ville være professionel fodboldspiller, og at jeg ville spille for Barcelona. Det her er en meget stolt dag for mig, fortalte Andreas Christensen.

- Jeg var fan af Barca på grund af den måde, de spillede på. Jeg var angriber dengang, så spillere som Ronaldinho og Deco var dem, jeg så mest op til. Det var de bedste at se, lød det videre.

Andreas Christensen har nu sat sin signatur på kontrakten, men fordi Barcelona i øjeblikket ikke holder sig inden for La Ligas lønloft, er han ikke registreret til at spille kampe endnu. Han har heller ikke fået sit trøjenummer endnu.

