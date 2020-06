Hemmelig retssag: Manchester City kan tabe stort

Den vigtigste retssag i årtier i moderne fodbold udspiller sig i disse dage et hemmeligt sted i Lausanne i Schweiz. Det er Manchester City, som er i konflikt med UEFA, og sagen udkæmpes ved Den Internationale sportsdomstol, CAS.

Sagen skal bedømmes af tre dommere, men hvem de er, ja det er også hemmeligt. Sådan har både Manchester City og UEFA ønsket det, hvilket retten har efterkommet.

Der står da også ufatteligt meget på spil. Manchester City er blevet udelukket i to år fra deltagelse i Champions League. Den hårdeste straf UEFA nogensinde har fældet. Desuden er klubben idømt en bøde på 225 millioner kroner.

Manchester City har engang tidligere forsøgt at få dommen omstødt. Uden held. Den kendelse blev appelleret, og nu er det sidste mulighed i sportens eget juridiske system. Taber City også denne gang, er det ikke blot farvel til Champions League i to år, men formentligt også til en række af klubbens stjerner.

Spillere som Raheem Sterling og Kevin de Bruyne finder det næppe spændende at undvære Champions League i flere år.

Manchester-klubben er blevet dømt for at have overtrådt UEFA’s regler om Finansiel Fair Play og for at have modarbejdet UEFA’s efterforskning i sagen, der har stået på i flere år.

Den engelske klub, som er ejet af sheikerne i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater, vil ikke erkende, at den har brudt UEFA’s regler om Finansiel Fair Play.

Når man læser de mange udtalelser, som sheikerne er kommet med gennem årene, er det tydeligt, at de overhovedet ikke bryder sig om Fair Play-reglerne, der skal sikre, at klubberne har en forholdsvis fornuftig balance mellem indtægter og udgifter.

Manchester Citys formand, Khaldoon Al Mubarak, tv, sammen med klubbens direktør, Ferran Soriano. Ingen af dem bryder sig om reglerne om Finansiel Fair Play. Foto: Mike Egerton/Ritzau Scanpix

Det må ikke være sådan, at en rig ejer uhæmmet kan skyde mange milliarder ind sin klub for at kunne købe de bedste spillere på markedet.

Manchester City er blevet dømt for at foregive, at penge fra ejerne i Abu Dhabi var indtægter fra klubbens sponsorer. Som i øvrigt også i flere tilfælde er fra Abu Dhabi. Det er bemærkelsesværdigt, at klubbens sponsorindtægter ifølge konsulentfirmaet Deloitte er steget fra 165 millioner kroner i 2008 til to milliarder kroner i sidste sæson.

Det er ikke første gang, Manchester City er på kant med UEFA’s regler. I 2014 blev klubben dømt for at overtræde de økonomiske spilleregler. Klubben havde i 2012 og 2013 et underskud på 1,3 milliarder kroner, hvor grænsen var sat til et underskud på 330 millioner kroner.

City slap dengang med en bøde på 430 millioner kroner. Desuden skulle klubben reducere Champions League-truppen fra 25 til 21 spillere. Men de fik lov til at spille Champions League.

I den aktuelle sag har Manchester City dog ikke mødt samme forståelse hos UEFA’s ledelse.

Den engelske storklub har ikke forspildt nogen mulighed for at tale om et politisk komplot. Citys direktør, Ferran Soriano, har i et interview med klubbens egen tv-station sagt, at fansene kan være sikre på to ting:

- For det første at anklagerne er falske og for det andet, at vi vil gøre alt for at bevise det. Klubbens ejere har ikke tilført penge, som ikke er blevet deklareret korrekt. Men lige fra begyndelsen er vi blevet betragtet som skyldige, sagde Soriano.

Han mener, der har været tale om en hekseproces, hvor UEFA har igangsat undersøgelsen, har efterforsket den og siden fældet dommen. Men det er nu en sandhed med modifikationer.

Det er et uafhængigt efterforskningshold, som har kørt sagen mod Manchester City. Den tidligere belgiske premierminister, Yves Leterme, har ledet efterforskningen. Med sig har han haft et hold af eksperter fra Spanien, Schweiz, USA, Slovenien og England.

Taber UEFA sagen, vil det være et voldsomt slag i bestræbelserne på at regulere markedet. Får City medhold vil der for alvor åbnet op for, at voldsomt rige sheiker fra Qatar, Saudi-Arabien og Abu Dhabi kan udmanøvrere hvem som helst, når det handler om at købe klubber og spillere.

Retssagen i Lausanne begyndte mandag og slutter onsdag. Der forventes dom i august. Sagen har ingen indflydelse på den nuværende udgave af Champions League. Her vandt City 2-1 over Real Madrid i klubbernes første møde i 1/8-finalerne. Returopgøret ventes at blive spillet i august, hvor Champions League skal spilles færdigt.

