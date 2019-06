Her er Fredes blakkede legekammerater

Den Internationale Olympiske Komite, IOC, får ti nye medlemmer på onsdag, når organisationen holder session i Lausanne i Schweiz. Det sker i IOC’s helt nye, bæredygtige hovedkvarter, som er designet af den danske tegnestue 3XN.

Kronprins Frederik får altså en række nye legekammerater, men mildt sagt er det en blakket flok, der bliver valgt ind. Sådan har det altid været i den olympiske bevægelser, der er rig på historier om svindel, korruption, doping og andet misk-mask.

KGB, sheiker og kongelige

IOC er ingen undtagelse. Igennem tiderne har komiteen været befolket med alt fra KGB-agenter til korrumperede sheiker og kongelige pyntefigurer.

Det er nu heller ikke meget væsen kronprins Frederik har gjort af sig i de ti år, han har optaget en plads i IOC. Bevares, han har været til stede og overrakt medaljer.

Men det er også sket, at han har været forhindret på grund af ferie, selvom datoerne for OL og lignende begivenheder er kendt flere år i forvejen. Denne gang vil han være til stede. Det fremgår af hans kalender.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kronprins Frederik under OL i Rio tilbage i 2016. Foto: Mikkel Tariq.

Størst opmærksomhed fik kronprins Frederik, da han forud for legene i Rio i 2016 gik imod den danske regerings ønske om, at Rusland ikke skulle have lov til at deltage på grund af den massive, statsstyrede russiske dopingskandale.

Da sagen var til drøftelse i IOC, valgte kronprins Frederik at gå i ét med tapetet. Han hæver heller ikke stemmen, når IOC på onsdag tager stilling til de ti nye kandidater. De har alle bestået et integritetstjek, som den engelske prinsesse Anne har stået i spidsen for.

Dukkeføreren

Det er ganske bemærkelsesværdigt, at prinsessen ikke fandt en eneste flue i suppen, for flere af de ti har alvorlige ridser i lakken, mens andre er tæt forbundet med den olympiske bevægelses suveræne dukkefører, sheik Ahmad Al-Sabah fra Kuwait.

Det var således sheiken, der i sin tid sørgede for, at tyske Thomas Bach blev præsident for IOC. Selv er sheiken præsident for Asiens Olympiske Komite og for ANOC, som er sammenslutningen af nationale olympiske komiteer.

Suspenderet

Her har han – ligesom i IOC – midlertidigt suspenderet sig selv på grund af anklager om, at han som tidligere medlem af FIFA’s styrende råd har bestukket en asiatisk fodboldleder. Alligevel opererer han i kulissen, og ingen bliver valgt ind i IOC, uden, at han har en afgørende finger med i spillet.