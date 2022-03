Her sætter de grænsen: De skal gemmes væk

DOHA (Ekstra Bladet): Sheiken holder øje, mens en flok migrantarbejdere er krøbet i skygge for at hvile fra den kraftige sol midt på dagen.

De er i gang med at færdiggøre området omkring det store konferencecenter i centrum af Doha, hvor FIFA torsdag afvikler konference, og hvor der fredag trækkes lod til VM-slutrunden, som skal afvikles i november og december. Et tidspunkt af året hvor solen ikke er så ubarmhjertig.

Og til den tid ønsker FIFA ikke at se de mange migrantarbejdere i gadebilledet. De skal gemmes væk.

Mandag kom det således frem, at FIFA har krævet, at alle offentlige byggeprojekter i Doha skal stoppes fra 1. september til 1. januar.

Der gøres klar til FIFA-kongressen i Qatar, men når VM begynder, skal mændene i vestene ikke være en del af gadebilledet i Doha. Foto: Lars Poulsen.

En flok migrantarbejdere er søgt ind i skyggen for at undgår den værste middagssol. Sheiken har dem under opsyn. Foto: Lars Poulsen.

Det fortæller Gunde Odgaard fra BAT-kartellet. Han er i Qatar sammen med en række kolleger fra den internationale fagforening, BWI, som i mange år har kæmpet en hård kamp for at få ophævet slaveriet og for at sikre migrantarbejderne i byggeindustrien i Qatar ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Et diktat

– Nu kommer det her så oveni. FIFA vil have stoppet al byggeri af veje, parker, kloakering og hvad der ellers er af arbejde i det åbne landskab. Det vil FIFA ikke se på, når de er her. Det er nærmest et diktat.

– Men vi ved ikke, hvad der så skal ske med de tusindvis af arbejdere, der skal sendes hjem. Får de løn i den periode? For de har kontrakt på at have arbejde. Og har de en garanti for at kunne vende tilbage? Det bliver et kæmpe emne, som vi bliver nødt til at tage os af. Det er vores folk. Det er dem, vi repræsenterer.

– BWI har allerede haft et møde her med en række migrantarbejdere, og det fylder meget, siger Gunde Odgaard.

Der bygges stadig på livet løs hos de kommende VM-værter i Qatar. Overalt i hovedstaden Doha ser man migrantarbejdere i deres gule, blå og røde veste knokle på stilladser og med at anlægge veje.

Gunde Odgaard har i mange år kæmpet for bedre forhold for migrantarbejderne i Qatar. Foto: Ritzau Scanpix.

En byggeplads overfor FIFA's kongrescenter dækkes til med Qatars flag. Ingen øjebæer skal ødelægge helhedsindtrykket. Foto: Lars Poulsen.

Bliver ikke færdige

Da Ekstra Bladet ankom til Doha natten til mandag, var der hele vejen fra Hamad Internationale lufthavn og til vores hotel i West Bay-området, i den anden ende af byen, gang i voldsomt mange byggepladser.

De var oplyst at store projektører, men uanset hvor meget der knokles, bliver alt langt fra færdigt til VM fløjtes i gang. Det står klart for enhver.

Gunde Odgaard og hans kolleger i BWI kommer heller ikke mål med det, de har kæmpet for i nu snart 12 år, nemlig at få skabt basis for en egentlig fagbevægelse i Qatar.

De kommende dage holder BWI en større konference i Doha. Her deltager repræsentanter fra Qatars regering samt FIFA og den internationale spillerforening, Fifpro.

Men inden konferencen går i gang, underskrev medlemmer af et ikke enigt BWI en samarbejdsaftale med diktaturet i Qatar.

Aftalen er ikke Gunde Odgaards opfindelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et smil blev der plads til midt i forberedelserne af FIFA-kongressen. Foto: Lars Poulsen.

Et uafhængigt organ

- Den betyder, at vi holder foden i døren, men vi har ikke fået det, vi ville have. Vi ønskede etablering af et Migrantworkers Center. Det skulle være et center, som skulle sikre, at vi var herrer i eget hus. Vi ville have et uafhængigt organ, hvor der ikke er indblanding udefra, mens det vi laver nu, foregår i forståelse med myndighederne i Qatar.

– I ville have en egentlig fagforening?

– Noget der ikke er en fagforening, men som skulle operere på samme måde.

– Men hvad skal konferencen så bruges til, når BWI allerede har svækket det i gerne ville?

– Den skal vi bruge til at fortælle om de problemer, der stadig er. Om de mange som ikke har fået løn i månedsvis. Der er massevis af sager, som skal belyses og som konferencen skal sætte tryk på. Men det er ikke en hemmelighed, at jeg og andre havde ønsket, at vi havde udsat underskrivelsen til efter konferencen. Til vi havde følt Qatars myndigheder på tænderne i forhold til det, der kommer frem.

– Man kan godt frygte at aftalen, som er underskrevet, kan blive brugt imod os. De kan sige, at nu har vi aftalt en række spilleregler, og så er der ikke brug for et Migrantworkers Center, siger Gunde Odgaard.

I aftalen står, at der skal laves fælles inspektioner af byggepladser, at klagesager skal behandles i et fælles forum samt at migrantarbejdere skal uddannes til at kunne deltage i samarbejdsudvalg.

– Mange af de ting er ok. Problemet er, at vi skal lave det sammen med diktaturet. Vi har aftalt at samarbejde uden at have en selvstændig platform at stå på. Det er et problem, siger Gunde Odgaard.

