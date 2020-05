Herning-borgmester bliver Team Danmark-formand

Herning-borgmester Lars Krarup (V) bliver ny formand for Team Danmarks bestyrelse. Krarup overtager posten fra Frank Jensen (S), overborgmester i København.

Frank Jensen har været formand i otte år og kunne ikke genudnævnes.

Det oplyser Kulturministeriet onsdag morgen i en pressemeddelelse.

Fra 1. juni og de næste fire år udgør Lars Krarup de nye kræfter i Team Danmarks bestyrelse sammen med eliteatlet Sara Slott Petersen.

Samtidig har kulturminister Joy Mogensen (S) genbeskikket tidligere elitesejler Susanne Ward og erhvervsmand Poul Sand.

- Jeg er overbevist om, at Lars Krarup som formand med sikker hånd vil fortsætte det gode arbejde, Team Danmark allerede gør for vores eliteidræt herhjemme og i udlandet.

- Sammen med Sara Slott Petersen og Susanne Ward, der nu begge er repræsenteret i bestyrelsen, bliver Team Danmarks fokus på atleternes trivsel oprustet.

- Det er vigtigt, vi passer godt på vores dygtige eliteudøvere, lyder det fra Joy Mogensen i meddelelsen.

Lars Krarup fortæller, at han glæder sig over kulturministerens tillid og ser frem til at samarbejde med de mange aktører i idrættens verden.

- Et krydsfelt jeg værdsatte at arbejde i, da jeg var formand for Sport Event Denmark.

- Arbejdet med at skabe bedst mulige vilkår, herunder arbejdsvilkår, for idrætsudøverne bliver spændende, og jeg vil gøre mit til, at Team Danmarks gode resultater fortsætter og videreudvikles, siger Krarup.

Ifølge lovgivningen udpeger kulturministeren og Danmarks Idrætsforbund (DIF) hver fire medlemmer af Team Danmarks bestyrelse, som fra 1. juni 2020 består af:

Lars Krarup, borgmester Herning Kommune, formand (ny).

Susanne Ward, tidligere elitesejler og medlem af aktivkomitéen (genbeskikket).

Sara Slott Petersen, hækkeløber (ny).

Poul Sand, erhvervsmand samt bestyrelsesmedlem (genbeskikket).

Flemming Knudsen, medlem af DIF's bestyrelse.

Lykke Friis, direktør hos Tænketanken Europa.

Kenneth Kruse Larsen, studielektor ved Aalborg Universitet.

Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV2.