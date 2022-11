Heroic spiller sig i finalen i majorturnering i Rio

Det danske Counter-Strike-hold Heroic er i finalen ved turneringen IEM Rio Major.

Det slår klart, efter at danskerne natten til søndag dansk tid slog det brasilianske hold Furia 2-1 i semifinalen.

Brasilianerne var aggressive fra start i åbnings-mappet, Inferno.

Samtidig var danskerne tøvende, og efterhånden var det som om, at Heroic faldt fra hinanden.

Ved runde 20 havde Furia fuld kontrol, og brasilianerne vandt det første map 16-6.

I andet map, Ancient, var det til gengæld Casper 'Cadian' Møller og de andre danskere, der kom bedst fra start.

De gode takter fortsatte indtil stillingen 15-5 til Heroic. Herefter gik det fuldstændigt galt for danskerne, som tillod et vildt comeback til Furia.

Brasilianerne formåede at udligne til stillingen 15-15 og tvinge andet map ud i overtid.

Heroic holdt dog hovedet koldt, og andet map endte 19-17 til danskerne.

Semifinalen skulle dermed afgøres i et tredje og afgørende Nuke-map.

På dette tidspunkt sydede den store Jeunesse Arena i Rio de Janeiro. Tusindvis af fans klædt i grønt og gult råbte taktfast på Furia og viftede med brasilianske flag.

Flere publikummer stod i bar overkrop og svingede rundt med deres T-shirt.

I det store hav af grønne og gule farver var der dog også et par enkelte tilskuere i rødt og hvidt.

Tredje map vandt danskerne i overlegen stil med 16-5. Dermed er Heroic klar til sin første major-finale.

- I dag handler det om at hylde Furia, som har formået at forene Brasilien. I morgen bliver det forhåbentligt vores dag, siger Casper 'Cadian' Møller med henvisning til søndagens finale.

Han erkender, at semifinalen mod Furia var den hidtil sværeste kamp i hans karriere.

- Især foran et publikum som det her, der hepper så højt, at det kan være svært at kommunikere med hinanden, siger han.

I finalen møder Heroic det russiske hold Outsiders, der slog Mouz i den anden semifinale.

- Outsiders er et stærkt hold. Jeg må hjem og lave noget research, så vi er klar til i morgen, siger Casper 'Cadian' Møller.