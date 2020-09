Hidsig Messi: - Hvad laver du, din idiot?!

Lionel Messi har været igennem en yderst turbulent periode i den spanske storklub Barcelona, hvor han længe har ønsket sig væk efter en hidsig kontrovers med Barcelona-ledelsen personificeret af præsidenten Josep Bartomeu.

Argentineren vendte dog slutteligt på en tallerken og accepterede at blive et år mere, dog ikke uden at fastholde sin store utilfredshed med tingenes tilstand i Barcelona.

Frustrationerne over tingenes tilstand har Messi altså muligvis taget med på banen, for det var også en yderst frustreret Lionel Messi, der lørdag aften spillede sin første træningskamp mod Gimnastic de Tarragona efter de turbulente uger.

Her blev Barcelona-stjernen dækket hårdt op af modspilleren Javi Ribelles, og det faldt tydeligvis ikke i god jord hos argentineren, der langede ud efter Ribelles under opgøret.

- Hvad laver du, idiot? Vil du ikke stoppe med at sparke mig hele tiden? skulle Messi have råbt til modspilleren, fortæller Ribellas til mediet El Chiringuito TV.

Ribelles forklarer til mediet, at det netop var hans opgave at holde Barcelona-stjernen i skak gennem kampen, fordi han er den bedste på holdet.

Messi formåede heller ikke at komme på måltavlen i opgøret, hvor Barcelona vandt 3-1 over Gimnàstic de Tarragona.

Danske Martin Braithwaite måtte nøjes med en plads i B-kæden og kom først på banen efter pausen. Han kom heller ikke på måltavlen i Barca-sejren.

Messi tilbage - Braithwaite med B-kæden

- Han kan være modbydelig

Endnu en skandale: Anholdt på yacht

Messi-bomben: Barcelona er i knæ