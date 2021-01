Historisk dansk golfår giver tro på nye højder

Et par nye funklende stjerner stod mere klart på den danske golfhimmel end alle de andre i 2020.

De sidste par år har Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard været dem, der har leveret de fleste store triumfer på de velplejede græstæpper rundt om i verden.

Men sidste år overtog især Rasmus Højgaard og Emily Kristine Pedersen scenen.

De to kometer på henholdsvis 19 og 24 år stod for seks af de i alt syv danske sejre, det blev til på European Tour og Ladies European Tour i golfsæsonen 2020, som egentlig begyndte i december 2019.

En rekordstor dansk pokalhøst på den internationale scene.

- Det var et historisk år. Et af højdepunkterne i dansk golfhistorie, siger elitechef i Dansk Golf Union Claus Mølholm.

- Vi forventer hvert år, at der bliver lavet gode resultater, men vi havde ikke regnet med, at det ville blive så godt.

At 2020 skulle blive så godt et dansk golfår, og at det var lige netop Rasmus Højgaard og Emily Kristine Pedersen, der leverede de store resultater, var ikke noget, Henrik Knudsen, golfkommentator hos TV3 Sport, havde set komme.

Han tror på, at dansk golf inden længe kan nå nye højder.

- Vi har nogle spillere, der har talent til at blande sig med de allerbedste, både hos herrerne og kvinderne, siger Henrik Knudsen, som især har store forhåbninger til Højgaard-tvillingerne, Rasmus og Nicolai.

- Der er ingen grænse for, hvor gode de kan blive. De har været vant til at vinde fra barnsben. Hele golfverdenen snakker om dem.

Selv om 2020 var historisk godt, så anser Claus Mølholm bedrifterne som et skridt på vejen til noget endnu større. Dansk Golf Unions helt store mission er at hjælpe en dansker til sejr i en majorturnering.

- Det er det, vi arbejder henimod, men vi skal først have lidt flere danskere med i de turneringer. Det er et langt, sejt træk, hvor vi skal have spillerne længere op på verdensranglisterne, siger Claus Mølholm.

I 2021 er det helt store fokuspunkt for unionen dog OL.

- Vi håber lidt, at nogle af de spillere, som har gjort det godt i 2020 og ligger til at blive udtaget til OL, kan 'tjekke ind' og lave et flot resultat i Tokyo, siger Claus Mølholm.

Henrik Knudsen vil i år blandt andet holde øje med, om Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard kan vende tilbage til fordums styrke.

- Thorbjørn har alt det, der skal til, og han kan godt komme tilbage til sit topniveau ret hurtigt, mens det for Lucas nok bliver en mere langsom proces - han skal have selvtilliden igen, siger golfkommentatoren.

Torsdag begynder jagten på nye triumfer for de danske golfspillere. Her indledes 2021-sæsonen på både European Tour og LPGA Tour nemlig.

Det er endnu uvist, hvornår årets første turnering på Ladies European Tour skal spilles.