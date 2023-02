Hjemløs i Qatar

Her godt halvanden måned efter VM i Qatar er det gået lige så skidt som frygtet for de to drenge David og Paul på 17 og 18 år. De er fra Vestafrika og arbejdede under slutrunden for FIFA som sikkerhedsvagter på indtil flere stadioner.

Men de har aldrig fået deres løn, og nu lever de på gaden, uden penge, uden mad og altså uden tag over hovedet.

De er fanget.

Ekstra Bladet mødte dem sammen med det norske fodboldmagasin Josimar i Doha i november, da VM gik i gang. Allerede der var de skræmte og kuede. Et par store drenge, som var blevet udnyttet af agenter og griske arbejdsgivere, som havde fået kontrakter med FIFA og VM-værterne under slutrunden.

Men David og Paul blev aldrig en del af glimmeret ved fodboldfesten. Deres arbejdsgiver, vagtselskabet Stark, udbetalte ikke løn og gør det stadig ikke.

Drengenes historier er hjerteskærende. De er fra en lille landsby i et vestafrikansk land. Deres familier er fattige, men solgte alt, hvad de havde, for at kunne sende de to drenge til Qatar for at tjene penge til både dem selv og familierne derhjemme.

Pengene fra salget af jordisk gods blev brugt til at betale en agent, som skulle sikre de to drenge job i Qatars byggeindustri. Reelt var der tale om menneskehandel. Men da de kom til landet i begyndelsen af 2022, var der alligevel ikke noget job. De var blevet snydt af agenten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

To vestafrikanske drenge, der arbejdede som sikkerhedsvagter for FIFA under VM i Qatar, bor nu på gaden uden løn, mad eller tag over hovedet. Privatfoto

I september lykkedes det dem at få arbejde i vagtselskabet, som arbejdede for FIFA under VM-slutrunden. Da Ekstra Bladet mødte drengene i november, havde de endnu ikke fået løn, og de var blevet anbragt i en migrantarbejderlejr ude i ørkenen. Den var stærkt bevogtet, og de to vestafrikanere skulle have tilladelse af lejrchefen for at kunne forlade lejren.

Den tilladelse havde de ikke fået, da de mødtes med Ekstra Bladet og journalist Sam Kunti fra Josimar, som havde skaffet kontakten.

De havde sneget sig ud for at kunne fortælle deres historie.

- Vi er fanget. Og vi har dårlig samvittighed over for vores familier. Vi skulle hjælpe dem ved at sende penge hjem. Men vi har ingen.

- Når vi spørger vores boss, hvornår vi får løn, siger han bare, at vi skal være glade for at arbejde for et firma, der er tilknyttet FIFA og VM.

Det var i november. Og det var slemt. I dag er situationen katastrofal.

- Vi har ingen mad. Vi har ikke spist i flere dage. Vi får ikke hjælp af retten, selvom vi ikke har fået løn. Vi får ingenting. Og vi har ingenting, siger Paul.

De er blevet smidt ud af deres lejr, Barwa Al Bahara, som er placeret syd for Industrial Zone i Qatars hovedstad, Doha.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her boede drengene, indtil de blev smidt på gaden. Privatfoto

Og mange er i samme situation. Vagtselskabet Stark har mere end 2000 ansatte, og en lang række af dem arbejdede som sikkerhedsvagter for FIFA under VM.

Fra første januar stoppede Stark med at levere mad til Paul, David og de øvrige kolleger, som var på korttidskontrakter. Og da lønnen inklusive bonusser stadig ikke blev udbetalt, kom situationen ud af kontrol.

Sikkerhedsvagterne demonstrerede i centrum af Doha, men politiet greb ind, og flere end 400 migrantarbejdere blev deporteret. Uden løn.

Paul og David fortæller, at arbejderne blev tilbudt at skrive under på en aftale om, at alt har været så godt mod til gengæld af få udbetalt et beløb, der svarer til 3000 kroner.

- Men de, der valgte at gøre det, blev taget af politiet og sat i en deporteringscelle, siger David.

Artiklen fortsætter under billedet ...

David og Paul har kun ganske få ejendele med sig. Privatfoto

Så der er stadig ingen penge. Drengene fra Vestafrika blev først ofre for menneskehandel i deres hjemland, siden måtte de lyve sig ældre for at kunne rejse ind i Qatar, og nu er de beviset på, at Kafala, slavesystemet som FIFA, Qatar og Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, hævder er blevet ophævet, i virkeligheden fungerer på den mest brutale facon.

Paul siger, at Stark skylder hver af dem 15.000 kroner, og det er uden de lovede bonusser for at arbejde hver dag under slutrunden. Altså uden fridage.

- Hvis vi klager over Stark, er det ensbetydende med, at vi bliver deporteret. Vi har ingen stemme. Vi har ingen magt til at kunne gøre noget. Men vi kan ikke rejse hjem uden en opsparing. Det skylder vi vores familier.

- Vi taler med jer, fordi vi gerne vil høres. Verden skal vide, hvad folk går igennem her. De ser os afrikanere som værende underlegne. Det er ikke kun i forhold til det med lønnen. Det handler også om, at de ikke ønsker, at afrikanere får noget at skulle have sagt, for når vi ser på historien, er vi ikke andet end deres slaver, siger Paul.

* Denne artikel er lavet i samarbejde med Josimar.

* Paul og David er ikke deres rigtige navne. Vi har sløret dem, for at de ikke skal komme i yderligere problemer.

* ILO er gået ind i deres sag for at sikre dem tag over hovedet.

* FIFA, Qatars VM-komité og Vagtselskabet Stark har ikke svaret på vores henvendelser.