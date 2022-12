Hjemvendt Astralis-stjerne ser spæde tegn på ny storhed

I slutningen af oktober kunne det danske Counter-Strike-hold Astralis bekræfte det rygte, som havde svirret i noget tid. Stjernespilleren Nicolai 'dev1ce' Reedtz var hentet tilbage efter halvandet år hos svenske NIP.

Det sidste års tid hos svenskerne var 'dev1ce' sygemeldt med stress, og mange fans spurgte derfor sig selv, hvilken udgave af holdets tidligere stjernespiller, der vendte hjem.

4. december skete det længe ventede comeback for ham i konkurrence ved en mindre onlineturnering.

Var nogen i tvivl om, hvorvidt spilleren med flest MVP-titler uddelt af velansete HLTV stadig kunne skyde modstandere, blev den tvivl gjort til skamme øjeblikkeligt.

Han storspillede i comebacksejren på 2-0 mod Tricked og fortsatte takterne trods Astralis' smalle og lidt unødvendige nederlag til franske Heet i næste kamp.

Allerede efter bare halvanden måned tilbage på holdet, hvor to mand er nye, siden han sidst spillede der, samt to kampe, har han fået bekræftet sin tro på, at han og holdet igen kan nå den absolutte top.

- Jeg ser ret positivt på det hele, når jeg tænker på, hvad vi har nået at se i forhold til både præstation og det taktiske, siger Nicolai 'dev1ce' Reedtz.

- For eksempel skulle vi se, om Benjamin ('blameF' Bremer) og jeg kan spille sammen, for det er en af de vigtigste ting i forhold til, om vi kan have succes ude i fremtiden. Om de to stjerneroller kan fungere i symbiose. Det har vi fået afklaret ret godt.

Rent individuelt beviste han i de to førnævnte kampe, at hans niveau stadig er tårnhøjt. Det kan dog blive endnu højere.

- På det individuelle plan kan jeg stadig godt være 20-30 procent bedre, specielt når vi skal spille mod de allerbedste hold i verden, som jo er målet. Men jeg føler ikke, jeg er langt fra, siger 'dev1ce'.

Mere end det er evnen til at skyde modstanderne, er det hans bidrag rundt om selve spillet, hvor han ser størst plads til forbedring.

- Jeg ved godt, jeg er i en proces og skal banke noget rust af. Det er måske ikke så meget på individuelt niveau, men mere kommunikativt. Altså, hvor meget kan jeg tilbyde holdet der og på det taktiske, mener han.

Vigtigst for ham personligt her og nu er, at han har fået karrieren tilbage på sporet og igen kan kalde sig professionel Counter-Strike-spiller.

Han trives i de hjemlige og trygge rammer i Astralis, og da han vidste, der skulle ske noget, hvis karrieren skulle fortsætte efter sin sygemelding, var der kun én vej.

- Der var kun ét sted, jeg ville hen, og det var tilbage til Astralis. Jeg kender menneskene og infrastrukturen, og jeg ved, hvad jeg kan forvente. Og jeg ved, at jeg bliver hørt. Det betød alt for mig, forklarer han.

Astralis spiller årets sidste turnering fra 15. december, inden det gælder en kort vinterpause forud for 2023-sæsonen.