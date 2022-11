Hjulmand skuffet: - Nervøst og langsomt

Det var ikke et skarpt dansk landshold, der tirsdag spillede sin første kamp ved VM mod Tunesien.

Det mener landstræner Kasper Hjulmand, der måtte se sit hold nøjes med 0-0 efter et opgør, hvor danskerne aldrig for alvor fandt melodien.

- Jeg synes, vi spillede for nervøst og for langsomt, og vi fandt ikke os selv i første halvleg, siger Hjulmand til DR efter kampen.

- Der var en periode, hvor vi kom ind i det, men vi blev aldrig rigtig rolige og komfortable i spillet. Det kom først senere i kampen. Der er ingen tvivl om, at vi spillede en kamp under par.

Danmark skal i sin næste kamp møde de forsvarende verdensmestre fra Frankrig. Den kamp spilles lørdag. Derefter venter Australien i den sidste gruppekamp.

Kasper Hjulmand er trods den manglende sejr mod Tunesien, som de fleste havde forventet, at Danmark ville kunne slå, stadig fortrøstningsfuld.

- Det bliver kompliceret, men det er bestemt ikke ovre. Vi er i gang med turneringen, men vi havde helt klart sat næsen op efter et bedre resultat, siger han til DR.

Størstedelen af stadion var fyldt med tunesiske fans, der under kampen sørgede for et højt lydniveau og pibekoncert mod danskerne.

Kasper Hjulmand mener ikke, det spillede ind på det danske spil, men ifølge Christian Eriksen kan det have givet noget til tuneserne.

- De vinder en masse på energi og stemning på stadion, men det var ikke noget, der trykkede os, eller noget vi ikke havde regnet med, siger Eriksen til DR.

Joachim Andersen erklærer sig efter kampen skuffet over resultatet og det danske spil.

- Det var ikke en nem kamp. Det var en svær og aggressiv modstander og en svær kulisse at spille i. Men det var heller ikke det værste resultatet. Vi holdt målet rent.

- Vi spillede ikke op til vores topniveau, så hvis vi ikke gør det, så må vi tage uafgjort, siger forsvarsspilleren i mixed zone efter kampen.