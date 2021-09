Hjulmand tvivler på Braithwaite og Dolberg mod Færøerne

Landsholdsangriberne Martin Braithwaite og Kasper Dolberg når næppe at blive klar til at rejse med fodboldlandsholdet til lørdagens VM-kvalifikationskamp ude mod Færøerne.

Det danske hold træner i Helsingør torsdag og flyver til Færøerne fredag formiddag, men de to angribere befinder sig fortsat i henholdsvis Barcelona og Nice, hvor de genoptræner efter mindre skader.

Fodboldlandstræner Hjulmand vil ikke helt udelukke, at de er med på lørdag, men han tvivler kraftigt.

- Jeg tror ikke, de når at komme med. Vores medicinske stab er i kontakt med dem begge her til formiddag (torsdag, red.), og der er stadigvæk en lille chance, men jeg tror ikke, den er særlig stor for nogen af dem, siger Kasper Hjulmand.

Selv hvis de ikke skulle kunne være med mod Færøerne, håber han, at de er tilstrækkeligt klar til at kunne få en rolle på tirsdag mod Israel i Parken.

- Der er bedre muligheder for, at vi ser dem på tirsdag, men mere kan vi ikke konkludere endnu, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren fik syv afbud, efter at han i sidste uge udtog sin trup.

Ud over Braithwaite og Dolberg døjer også Philip Billing, Rasmus Falk, Andreas Cornelius, Nicolai Boilesen og Jannik Vestergaard med skader eller sygdom.