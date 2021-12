Højlund-familien er storleverandør af talenter til FCK

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Skadesplagede FC København stillede i torsdagens 2-0-sejr over slovakiske Slovan Bratislava med den yngste startopstilling i klubbens historie.

21 år og 348 dage var gennemsnitsalderen på truppen ifølge klubben selv.

Blandt dem var det 18-årige angrebstalent Rasmus Højlund, der scorede kampens andet mål til 2-0 på et hovedstød.

På bænken sad hans 16-årige lillebror Emil Højlund.

- Jeg er stolt på hans vegne og på familien Højlunds vegne, men jeg kunne da godt have tænkt mig, at han kom på banen, siger Rasmus Højlund med et smil, der er henvendt til FCK-træneren Jess Thorup.

Og Højlund-familien er faktisk ikke færdig med at levere talenter til FCK, forklarer Rasmus Højlund.

- Der er en mere på vej, siger han.

Men æren af at være familiens største talent, vil Rasmus Højlund gerne tage på sin kappe.

- Det ville jo være lidt sløjt ikke at sige mig selv, så det gør jeg, siger han med et grin.

Ikke nok med at Rasmus Højlund havde sin bror med på bænken, så gør den nuværende skadessituation også, at han spiller sammen med mange af de samme spillere, som han har spillet sammen med gennem ungdomsårene.

- Det er fedt at spille sammen med de andre unge, som man har trænet sammen med i mange år. Inden kampen snakkede jeg med drengene om, at vi skulle spille sammen på den højeste hylde, siger han.

Om selve kampen forklarer Rasmus Højlund, at han var tilfreds med FCK's genpres, og med den energi holdet kom med - og så selvfølgelig med sit eget mål.

- Vi lagde et godt tryk på dem, vi var gode med vores genpres, og vi viste god energi. Da vi så fik scoret, kom der lidt mere ro på holdet og vores spil.

- I anden halvleg var vi i god kontrol, og jeg fik jo så selv scoret, og det er altid skønt at se bolden gå i kassen, siger han.