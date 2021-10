Holder sig nær toppen

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen ligger på 4.-pladsen efter lørdagens runde af turneringen LPGA Classic i New Jersey i USA.

Hun brugte 68 slag på runden, som er tre slag under banens par. Hun deler i øjeblikket fjerdepladsen med amerikanske Brittany Lincicome, som brugte 67 slag på dagens runde.

Nanna Koerstz Madsen tog tredjepladsen efter turneringens første runde, og hun har til dels formået at holde sig varm i anden runde, selv om hun glider ned med en enkelt plads.

I lørdagens runde kunne hun notere sig for fire birdier og en enkelt eagle.

Danskeren gik dog også over par tre gange - alle gange dog bare med en bogey.

Den anden dansker i turneringen, Nicole Broch Estrup, måtte lørdag vinke farvel, da hun ikke klarede sig godt nok til at blive i turneringen, der omfatter tre runder og 54 huller mod normalt fire runder og 72 huller.

Nicole Broch Estrup skulle have udøvet en magtdemonstration, hvis hun skulle være blandt de 73 spillere, som går videre til finalerunden, efter at den 28-årige dansker fik en skidt start og lå på 124.-pladsen efter første runde.

Runde to klarede hun dog isoleret set godt - faktisk brugte hun et slag færre end Nanna Koerstz Madsen med fire slag under banens par 71.

Alligevel var det ikke nok til at holde sig inde i varmen blandt de bedste, og danskeren må derfor se exit i øjnene.