Holger Rune i stor optur: Slår favorit

Tennisspilleren Holger Rune sikrede sig natten til torsdag dansk tid karrierens anden ATP-sejr og en flot skalp i form af franske Benoît Paire.

Med cifrene 6-2, 6-3 slog den 17-årige dansker Paire, der ligger nummer 29 i verden og var seedet som nummer to, i anden runde af Chile Open.

Rune selv ligger blot nummer 410 i verden og måtte igennem kvalifikationen for at komme ind i turneringen.

I kvartfinalen venter 8.-seedede Federico Delbonis - verdens nummer 86.

Sejren over 31-årige Paire blev sikret med en stærk og koncentreret indsats fra baglinjen af Rune, som lykkedes med at tage brodden af ekvilibristiske Paire, der dog kan være ganske ustabil på sine dårlige dage.

Solidt spil var nøglen for Holger Rune i sejr mod franske Benoît Paire, der lavede for mange fejl. (Arkivfoto.) Foto: Oscar Roberto Castro/Ritzau Scanpix

Det danske stjerneskud tog sig sikkert af første sæt.

Rune pressede på med solide slag fra baglinjen, mens Paire aldrig for alvor så ud til at være mentalt til stede i sættet.

Paire vandt ganske vist sit første serveparti, men allerede i næste franske serveparti fik Rune brudt til 2-1 mod Paire, der lavede dobbeltfejl på en breakbold.

I næste parti kom danskeren en smule under pres i egen serv.

Rune holdt dog flot fast med først en stærk baghånd ned ad linjen og dernæst to gode server.

Det gav Rune en 3-1-føring, og da det også lykkedes at bryde Paire i næste parti, virkede det til, at franskmanden stemplede ud af sættet, som gik 6-2 til Rune.

Fra starten af andet sæt viste Paire mere attitude og forsøgte at sætte danskeren under pres i fransk serv.

Men Rune blev ved med at klø på fra baglinjen, og efter at have fulgtes ad nogle partier lykkedes det Rune at bryde Paires serv og komme foran 3-2.

Franskmanden pressede på for at bryde igen, men trods et par tætte servepartier holdt Rune hovedet koldt i egen serv.

Da Rune så igen brød Paire til 6-3, var sejren og karrierens første ATP-kvartfinale sikret.

Rune har én gang tidligere slået Paire ved en invitationsturnering i Hørsholm i 2020.

Chile Open er en ATP 250-turnering og dermed det laveste turneringsniveau på ATP Touren.

