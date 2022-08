Holger Rune slår italienske Fabio Fognini 6-3

Selv om Holger Rune på det seneste har kæmpet med at finde sit bedste spil, ser det ud til, at tingene nu er begyndt at flaske sig for den 19-årige danske tennisspiller.

I sin første kamp i ATP-turneringen Canadian Open i Montreal slog han natten til onsdag dansk tid italienske Fabio Fognini 6-3, 7-5.

Den 35-årige italiener ligger nummer 60 på verdensranglisten.

Sejren kommer, blot halvandet døgn efter at Rune mandag rykkede op som nummer 26 på verdensranglisten. Det er hans bedste placering nogensinde og også den bedste placering for en dansker i herresingle nogensinde.

Fremgangen kommer blandt andet som følge af, at Holger Rune nåede frem til tredje runde i en ATP-turnering i Washington i sidste uge. Rune sad over i første runde og vandt sin kamp i anden runde, før han blev ekspederet ud af turneringen.

Den ene sejr i Washington var teenagerens første, siden han røg ud af French Open-kvartfinalen for over to måneder siden.