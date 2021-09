Holger Rune tager sæt i nederlag til Djokovic i US Open

I sin grand slam-debut natten til onsdag dansk tid tog danske Holger Rune et sæt mod verdensetteren Novak Djokovic, men tabte 1-6, 7-6, 2-6, 1-6 i første runde af US Open i tennis.

Det var en forrygende indsats af den 18-årige dansker, særligt i andet sæt, og så endda på US Opens største bane, Arthur Ashe Stadium.

Holger Rune leverede masser af vindere, og han udspillede decideret Djokovic i mange dueller i andet sæt.

Rune vandt andet sæt med 7-6 efter tiebreak. Han var undervejs foran 3-0, kom bagud 3-4 og svarede igen til 5-4, inden tiebreakeren også gik hans vej.

Danskeren spillede generelt uimponeret mod en presset Djokovic, der lavede usædvanligt mange uprovokerede fejl i sættet.

Men i tredje sæt gav Holger Rune den 34-årige serber for mange nemme point, og danskeren begyndte at se træt ud.

Samtidig måtte han have hjælp på banen af fysioterapeuten, fordi han så ud til at have problemer med det ene ben.

Herefter haltede Holger Rune rundt på det højre ben, og han så i det hele taget meget opgivende ud.

Imens fik Djokovic til gengæld mere styr på sit spil og lavede færre fejl.

I fjerde sæt var Holger Rune voldsomt hæmmet af skaden i det højre ben, og sættet blev lynhurtigt afgjort til serberens fordel.

Undervejs i slutningen af kampen jublede tilskuerne og forsøgte at holde gang i Holger Rune. Publikum var generelt på den danske underdogs side.

Men den rutinerede Djokovic var altså for stor en mundfuld for den unge dansker og kunne efter to timer og 15 minutter trække sig sejrrigt ud af opgøret.

Novak Djokovic møder i anden runde af US Open hollænderen Tallon Griekspoor, der ligger nummer 121 på verdensranglisten.