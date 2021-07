Hollandsk fodboldstjerne stopper karrieren for anden gang

Den hollandske stjernefodboldspiller Arjen Robben indstiller sin aktive karriere i en alder af 37 år.

Det oplyser hans klub, FC Groningen, på sin hjemmeside.

I løbet af karrieren nåede han at vinde blandt andet to engelske mesterskaber med Chelsea, et spansk mesterskab med Real Madrid og en Champions League-titel og otte tyske mesterskaber med Bayern München.

Det er faktisk anden gang, Arjen Robben indstiller karrieren. Tilbage i sommeren 2019 annoncerede han sit stop, efter han havde forladt Bayern München.

I sommeren 2020 genoptog han karrieren i sin barndomsklub FC Groningen, men nu må man formode, at det endegyldigt er slut.

Til Groningens hjemmeside fortæller han, at spilletiden ganske enkelt ikke har været tilfredsstillende.

- Efter den sidste kamp sagde jeg, at jeg ville tage mig tid til at tage en beslutning om fremtiden. Det var meget svært, fordi min hjerne og mit hjerte trak i hver sin retning.

- Fodboldhjertet ville fortsætte, men beslutningen om at stoppe er fair og realistisk, siger Arjen Robben, som har bøvlet med en lægskade og derfor kun har spillet syv kampe i den seneste sæson.

Arjen Robben har som nævnt repræsenteret storklubberne Chelsea, Real Madrid og Bayern München. Det var særligt hos sidstnævnte han blev et kæmpe navn på den internationale fodboldscene.

Med det hollandske landshold har han deltaget ved tre EM-slutrunder og tre VM-slutrunder. Han var blandt andet med, da Holland nåede VM-finalen i 2010 og tabte til Spanien.

Når han lagde an til sit signaturryk fra højre side og ind i banen, vidste alle, hvad der skulle til at ske, men alligevel er utallige forsvarsspillere blevet efterladt rundtossede i duel med Robben, inden han har krøllet bolden over i den modsatte side af målet.