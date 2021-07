Hollandsk klub køber dansk angriber af Juventus

Den hollandske klub Vitesse har købt den danske U21-landsholdsspiller Nikolai Baden Frederiksen af Juventus.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside onsdag.

Nikolai Baden Frederiksen har skrevet en treårig kontrakt med option på et fjerde år med sin nye klub, der i forvejen har den danske forsvarspiller Jacob Rasmussen i sin trup.

- Det er rart, at Jacob også er her. Han har fortalt mig meget positivt om Vitesse. Det bekræfter mig i min følelse af, at det er en vidunderlig klub, som jeg kan videreudvikle mig i, siger Frederiksen til klubbens hjemmeside.

21-årige Frederiksen scorede i sidste sæson 18 mål i 31 kampe i den bedste østrigske række som lejesvend for WSG Tirol.

- Nikolai passer perfekt på den angriberprofil, vi ledte efter. Han er talentfuld, men også erfaren på samme tid. Derudover er Nikolai en alsidig spiller.

- Han kan spille som rigtig angriber, men er også fleksibel og kan spille som for eksempel nummer 10, siger Vitesses tekniske direktør, Johannes Spors.