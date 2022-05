Hotelballade i DBU

Samtidig med at Liberal Alliance vil have undersøgt et særdeles attraktivt millionlån, som DBU har ydet til et hotelprojekt til den selvstændige organisation DBU Jylland, er der opstået en tvist mellem den nuværende og den tidligere ledelse i DBU.

I lørdags sagde DBU, via informationschef Jakob Høyer, at projektet var motiveret og indstillet af DBU's tidligere generalsekretær Jim Stjerne-Hansen.

Det er ikke en udlægning, Jim Stjerne kan genkende. Han siger til Ekstra Bladet:

- Det er frækt, det de gør. Den indstilling jeg kom med, gik netop på noget andet end det, de besluttede. Så jeg ved ikke, hvad det er for et referat, Jakob Høyer har haft fat i.

Jim Stjerne er ikke tilfreds med DBU's udlægning af hotelsagen. Foto: Anthon Unger.

Historien er, at i 2011 optager DBU Jylland et afdragsfrit lån på 14,5 millioner kroner hos DBU, og samme år begynder opførelsen af et nyt hovedsæde i Tilst uden for Aarhus.

I 2020 forhøjer DBU Jylland lånet til 20,7 millioner i forbindelse med en udvidelse af centret.

Ud over kontorer indeholder bygningen 34 hotelværelser, to opholdsrum og fire mødelokaler, og stedet bliver indrettet som et hotel- og konferencecenter, der konkurrerer med de lokale hoteller i området.

Spørgsmål til Clausens dobbeltrolle

Liberal Alliance vil have undersøgt, om lånet eller dele af lånet stammer fra offentlige midler. Det siger Ole Birk Olesen, gruppeformand, Liberal Alliance, der er opstillet i Østjyllands Storkreds.

Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til DBU. Blandt andet om den dobbeltrolle, Bent Clausen sidder i. Han er formand for DBU Jylland og samtidig næstformand i DBU.

Bent Clausen er en mand med flere DBU-kasketter. Foto: Claus Bonnerup.

I lørdags fik vi følgende svar fra DBU’s informationschef, Jakob Høyer:

* ’Behandlingen af emnet er foretaget som andre emner, herunder gældende regler for inhabilitet. Det betyder i det konkrete tilfælde, at medlemmer af DBU’s bestyrelse, der også er medlemmer af DBU Jyllands bestyrelse, ikke var til stede under behandlingen af punktet.’

* ’Forslag som dette kommer via indstillinger via Administrationen og i det pågældende tilfælde motiveret og indstillet i 2010 af tidligere generalsekretær Jim Stjerne-Hansen.’

Til det siger Jim Stjerne:

- At det skulle være min indstilling, at man skulle lave et kompleks med 34 værelser, er direkte imod sandheden.

- Mit oplæg var en mindre model. Oprindeligt kun ti værelser. Da vi kom i bestyrelsen med det på et møde i Vejle, sagde Bent Clausen, støttet af et par andre bestyrelsesmedlemmer, at man skulle tage den store model med de mange værelser. Altså en værelsesfløj ekstra. Det skulle man gøre, fordi det på det tidspunkt var billigt at bygge. Og formentligt aldrig blev billigere.

- Hvorfor ville du ikke have den store model?

- For det første fordi det var flere millioner kroner, og de var tænkt tilbagebetalt af jyderne, og jeg kendte godt deres økonomi. Jeg syntes, det var for mange penge. Desuden mente jeg, at man lige skulle se tiden an for at se, om fodbolden overhovedet havde behov for de værelser.

'Godt tilskyndet af Bent Clausen'

- Jeg lavede en plan for, hvor meget der skulle laves, og ud fra det lavede jeg en indstilling til DBU’s bestyrelse.

- Hvad var tanken med de værelser?

- Det var, at hvis man havde et bestyrelsesmøde eller et mindre internt kursus, så skulle man kunne overnatte. For Jylland er jo rimeligt stort.

- Var det tænkt som et hotel?

- Det var det ikke i mit oplæg. Det blev løftet op til den større model af DBU’s bestyrelse. Godt tilskyndet af Bent Clausen.

- Han har vel ikke selv deltaget i afstemningen?

- Der var ikke nogen afstemning. Man fornemmede bare, at bestyrelsen var for den større model.

- Hvem var det udover Bent Clausen?

- Det var Allan Hansen (tidligere DBU-formand, Red.) og Jesper Møller (nuværende DBU-formand, Red.), og så tømrermesteren fra Fredericia, Niels Kruse. Han sagde, at det aldrig havde været billigere at bygge. Det var med sådanne indlæg, at bestyrelsen blev guidet ind på den store løsning, siger Jim Stjerne.

DBU afviser Jim Stjerne

I en mail til Ekstra Bladet oplyser informationschef Jakob Høyer på vegne af DBU:

”Det fremgår af referatet fra det pågældende møde i 2010, at daværende generalsekretær indstillede en løsning på 26 værelser med ønske om analyse af ni værelser yderligere. En enstemmig bestyrelse besluttede at etablere 35 værelser. At den daværende generalsekretær således skulle have indstillet 10 værelser, er ikke i overensstemmelse med det referat, der er udarbejdet under hans egen ledelse.

Det fremgår ikke af det daværende referat fra DBU bestyrelsesmøde, om medlemmer af DBU Jyllands bestyrelse forlod lokalet under det pågældende møde. Dette er sket og referatført, når sagen er blevet behandlet ved senere lejligheder i DBU’s bestyrelse.”

Ekstra Bladet har spurgt DBU, om vi kan få udleveret mødereferatet. Det afviser DBU.

Lørdag sagde Bent Clausen til Ekstra Bladet:

’Alt er foregået efter bogen. Lånet er aftalt med DBU's daværende ledelse, og jeg har naturligvis ikke deltaget i behandlingen heraf.’

På baggrund af Jim Stjernes udtalelser har Ekstra Bladet på ny spurgt Bent Clausen, om han forlod mødet. Han ønsker ikke at kommentere sagen.

Kræver DBU-hotel undersøgt

