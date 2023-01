Hovedperson i Qatar-gate vil fortælle alt

Korruptionsskandalen i Europa-Parlamentet eksploderede tirsdag aften, da Pier Panzeri smed alle kortene på bordet over for det belgiske politi

Den voldsomme korruptionsskandale i Europa-Parlamentet, som er døbt Qatar-gate, eksploderede tirsdag aften, da en af de hovedanklagede valgte at lægge alle kortene på bordet over for det belgiske politi.

Qatar-gate handler ifølge de belgiske myndigheder blandt andet om, at meget indflydelsesrige personer i Qatar har bestukket en række medlemmer og ansatte i Europa-Parlamentet til at fortælle positive historier om Qatar i tiden op til VM i fodbold sidste år.

Pengene skulle være distribueret gennem flere ngo'er i Bruxelles. En af ngo'erne, Fight Impunity, drives af Pier Antonio Panzeri, som frem til 2019 sad i Europa-Parlamentet.

Da politiet ransagede hans hjem i december, fandt de 600.000 euro i kontanter. Panzeri skulle have været for en appeldomstol tirsdag i Bruxelles, men i sidste øjeblik trak han sin appel tilbage.

I stedet valgte han at erklære sig skyldig og at fortælle politiet alt.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kontanter i bunkevis blev beslaglagt hjemme hos Pier Antonio Panzeri. Foto: Ritzau Scanpix

I en erklæring fra den belgiske anklagemyndighed, som blev sendt ud tirsdag aften, hedder det, at Pier Panzeri har lavet en aftale om at afsløre sine egne kriminelle handlinger, og han vil sætte navn på de øvrige involverede i skandalen, der har rystet EU.

10. december blev han selv sigtet for at lede en kriminel organisation samt for hvidvask af penge og for aktiv og passiv korruption.

I aftalen hedder det også, at han skal fortælle om hele operationen, om de involverede lande (Qatar og Marokko, red.), om hvem der har udbetalt bestikkelsen, og hvem der har modtaget pengene.

Som en del af aftalen bliver Pier Panzeri idømt en fængselsstraf. Han får desuden en bøde, og så beholder myndighederne de 7,6 millioner kroner, som politiet har beslaglagt hos Panzeri og hans familie.

Annonce:

Affæren, som har forgreninger til Italien og Grækenland, tog allerede en ny drejning mandag, da en domstol i Brescia i Italien besluttede at udlevere Panzeris datter, Silvia Panzeri, til strafforfølgelse i Belgien.

Det belgiske politi er overbevist om, at Silvia Panzeri er en del af den forbryderiske liga. En mistanke, som er blevet bekræftet, efter at myndighederne har fundet 200.000 euro, omkring 1,5 millioner kroner, på hendes konto. Penge som skulle være overført fra blandt andet den ngo, hendes far er leder af.

En anden af sagens hovedpersoner er græske Eva Kaili, som indtil sin anholdelse i december var vicepræsident i Europa-Parlamentet. Hun skal i retten torsdag. Der er fundet store kontantbeløb i den bolig, hun deler med sin kæreste, Francesco Giorgi. Han arbejder som assistent i parlamentet, men også for den ngo, som Pier Antonio Panzeri driver.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eva Kaili var vicepræsident i Europa-Parlamentet. Nu sidder hun bag tremmer. Foto: Ritzau Scanpix

I alt har det belgiske politi beslaglagt mere end ti millioner kroner i kontanter, og indtil videre sidder seks personer bag tremmer i sagen.

Læs også: VM-korruptionssag eksploderer

Annonce:

Qatar var en slavestat men så ...