Hun fortsætter kritikken af Qatar

Når de europæiske fodboldpræsidenter samles i Wien i Østrig på onsdag til UEFA-kongres, er det ved at være sidste chance for at sætte udfordringerne ved VM i Qatar på den internationale dagsorden.

Den norske fodboldpræsident, Lise Klaveness, formåede at gøre det med en stærk kritisk tale over for både FIFA og Qatar på FIFA’s kongres i Doha i marts, og siden er hun blevet bestormet med henvendelser fra journalister fra alle verdensdele.

Selv om Norge ikke formåede at kvalificere sig til VM, har hun alligevel fortsat sit arbejde med at skabe bedre forhold for migrantarbejderne i Qatar, og det sker blandt andet i en ny alliance med den tyske fodboldpræsident, Bernd Neuendorf, som også er medlem af det tyske socialdemokrati, SPD.

I et interview med Ekstra Bladet siger Lise Klaveness, at hun efter talen i Doha blev kontaktet af både England og Tyskland.

- Især den tyske præsident er meget konkret, og for os i Norge er det vigtigt at få de lande med, der skal til VM. Det handler om at lægge pres på FIFA og på VM-værterne. Vi skal have etableret et migrantarbejdercenter i Qatar. Det er helt afgørende. Desuden skal familierne til døde migrantarbejdere kompenseres økonomisk.

Lise Klaveness har spillet 73 kampe på det norske kvindelandshold. Foto: Lars Poulsen.

Min oplevelse er, at FIFA er løbet fra tidligere løfter. Tror du, at Infantino og kompagni kan rokkes?

- Det bør være muligt, og det er på tide. Rigtig mange snakker om det. De nordiske lande og nu også Tyskland. Centret er en nødvendighed for i det hele taget at kunne tale om at efterlade en arv efter VM.

- Derfor må vi gå sammen om at få FIFA til at etablere et migrantarbejdercenter. Selvfølgelig i samarbejde med Qatars myndigheder.

Men det vil Qatar jo ikke?

- Vi skal ikke opgive ambitionen, blot fordi det er vanskeligt. Vi skal diskutere det i den nordiske gruppe på UEFA-kongressen i Wien. Vi gør det også i den UEFA-gruppe, som skal til Qatar senere i maj. Her sidder også Sverige og Tyskland, og tyskerne har sagt, at det er et prioriteret område.

Føler du, at de øvrige nordiske forbund taler med samme styrke, som du gør?

- De støttede mig, da jeg skulle holde min tale i Doha, og nu mødes vi igen i Wien for at finde fælles prioriteringer og for at tage en aktiv rolle inden VM.

- Jeg er også optaget af, at andre nordiske lande støtter det danske landshold, som skal til VM. Jeg er stor fan af Kasper Hjulmands fodboldprojekt. Den måde, han leder holdet på, og den måde, han håndterer de politiske spørgsmål på. Jeg opfatter ham som en god nordisk repræsentant. Jeg fik en støttehilsen fra Hjulmand lige efter min tale i Doha. Det motiverer mig.

- Vi skal give det danske landshold ro til at spille fodbold i Qatar. De skal ikke svare på spørgsmål om forholdene hos VM-værterne. Den del skal vi ledere tage os af, siger Lise Klaveness.

Som nævnt er hun en del af en UEFA-delegation, som senere i maj skal til Qatar. Her skal hun møde Hassan Al-Thawadi, som er chef for Qatars VM-komité, Supreme Committee.

- Han sagde til mig på FIFA-kongressen, at hans dør altid er åben. Det vil jeg benytte mig af til at snakke om migrantarbejdercentret, siger 41-årige Lise Klaveness, som har en lang karriere bag sig på det norske kvindelandshold.

Jesper Møller er en svag leder

Den norske landstræner, Ståle Solbakken, er langtfra tilfreds med den opbakning, Lise Klaveness fik fra sin danske kollega, Jesper Møller, efter sin tale på FIFA-kongressen i Doha.

Til Ekstra Bladet siger Solbakken, at Jesper Møller er den i Skandinavien, som har den største idrætspolitiske position.

- Men hans retorik er præget af runde politikersvar.

- For mig virkede opbakningen til Lise ikke 100 procent klar. Især ikke når man ser på hans formuleringer bagefter.

Efter Lise Klaveness tale på kongressen sagde Jesper Møller til pressen:

- Lise sagde det med sine ord. Jeg ville sige det med mine ord.

Jesper Møller sidder i UEFA’s eksekutivkomite og i FIFA’s turneringsudvalg. Mener du, at han burde præge debatten langt mere?

- Ja. Han har de bedste forudsætninger for at sætte en dagsorden på de indre linjer. Det norske græsrodsmiljø, som Lise nu repræsenterer, er helt anderledes konkret.

Ståle Solbakken langer ud efter Jesper Møller. Foto: Jens Dresling.

- Spørgsmålene til Jesper Møller er, hvorfor retorikken ikke er mere konkret. Hvorfor bliver målene ikke konkrete?

- Det er nemmere for omgivelserne, for journalisterne og for fodboldfans at forholde sig til tingene, hvis de er konkrete.

- Jesper Møller er valgt på vegne af dansk fodbold. Han burde gå forrest i kritikken af Qatar

Det er ikke landsholdet og Kasper Hjulmand, der skal svare på spørgsmål om forholdene i Qatar?

- Spillere og træner kan løfte det et stykke frem. Men de skal også spille fodbold. De har måske heller ikke tid eller fuldmagt til at tage sig af sagen.

- Der burde Jesper Møller i stedet træde i karakter. Det burde være den, der har den øverste magt. Og den bedste mulighed.

- I Qatar-debatten, ser jeg ham som en svag leder, der ikke bruger sin position. I Qatar-spørgsmålene er han vældig lidt konkret, og han virker retorisk svag.

- Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om han hamrer i bordet over for Infantino på de interne møder, men jeg er ikke 100 procent sikker, siger Ståle Solbakken.

Tavshed hos DBU

Ekstra Bladet har på baggrund af interviewene med Lise Klaveness og Ståle Solbakken sendt en række spørgsmål til DBU om VM i Qatar 2022, men DBU har ikke ønsket at svare:

Her er spørgsmålene:

Da jeg for Ekstra Bladet var til FIFA-kongressen, fik jeg det klare indtryk, at FIFA er løbet fra et løfte om at støtte oprettelsen af et migrantarbejdercenter i Doha.

Hvilke overvejelser gør DBU sig i bestræbelserne på at holde FIFA fast på løftet?

Lise Klaveness' tale gjorde indtryk, og den har blandt andet medført en ny alliance mellem det norske og det tyske fodboldforbund. Blandt andet med henblik at skabe et migrantarbejdercenter.

Jesper Møller og det øvrige DBU vil ikke svare på spørgsmål. Foto: Lars Poulsen.

Overvejer Jesper Møller at bruge sin position i UEFA’s eksekutivkomité og UEFA’s talerstol på den kommende kongres i Wien til yderligere at skabe alliancer for at øge trykket på FIFA og VM-værterne?

Hvad er baggrunden for, at DBU – ifølge mine oplysninger - ikke er en del af den UEFA-delegation, som senere i maj skal på inspektionstur til Qatar?

Hvilke overvejelser gør DBU sig for at sikre, at det ikke bliver spillerne og Kasper Hjulmand, der i de kommende måneder skal besvare spørgsmål om situationen i Qatar?

Har DBU en kommentar til Ståle Solbakkens kritik af Jesper Møller?

Fakta om migrantarbejdercentret

Fagforeninger er forbudt i Qatar, så i stedet har de internationale fagforeninger og efterhånden også en række fodboldforbund arbejdet for at få etableret et migrantarbejdercenter i Qatar. Det skal være et sted, hvor arbejderne kan søge juridisk hjælp, hjælp til oversættelse og rådgivning, når de for eksempel ikke får løn til tiden eller ikke får lov til at skifte job.

Ekstra Bladets kilder fortæller, at FIFA havde lovet at støtte etableringen af centret, men at FIFA’s præsident, Gianni Infantino, er løbet fra løftet.

