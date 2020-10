Philine Roepstorff har læst flere grimme beskeder om sig selv på det sociale medie Jodel, hvor brugerne er anonyme. Kæresten, Nicklas Bendtner, beder hende om at lade det ligge

Når man kan gemme sig bag en skærm, kan folk være tilbøjelige til at skrive grimme ting om andre.

Og hvis man endda så også kan være anonym, er der åbenbart ingen grænser for, hvad der bliver skrevet.

Det har model Philine Roepstorff måtte sande.

I Dplay-programmet 'Bendtner & Philine' læser hun flere kommentarer op, der er skrevet om hende på det sociale medie Jodel, hvor brugerne er anonyme.

Hun er bestemt ikke tilfreds med det, der bliver skrevet.

- Det er decideret løgne. Noget af det kan jeg godt se, men det meste er løgn.

Brugere af Jodel skriver grimme beskeder om Philine Roepstorff. Foto: Linda Johansen

Der er både pæne og grimme beskeder.

'Hvordan er Philine i virkeligheden? Synes, hun virker så sød, og så er hun bare virkelig smuk'. Så er der en, der skriver 'Selvoptaget og virkelig ikke sød. Kan ikke klare, når andre end hende får opmærksomhed'. Ej, hvor er det sygt at skrive.

Der er også en, der spørger andre brugere på det sociale medie, om Philine har spyttet på en garderobepige i byen, hvilket hun dog kan afkræfte.

Nicklas Bendtner fortæller, at Philine går meget op i, hvad folk skriver om hende, men at han beder hende om at tænke positivt og lade det ligge.

Ifølge Philine bør mennesker ikke have ret til at skrive noget anonymt.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Jodel, men de er endnu ikke vendt tilbage.

I Jodels retningslinjer står der blandt andet, at 'Jodeler (brugere af det sociale medie, red.) skal være positive og søde ved hinanden', samt at man 'skal huske, at man skriver med rigtige mennesker og ikke bare en skærm'.

