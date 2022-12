Hylder indlagt Pelé med stort banner

- God bedring, Pelé.

Det var beskeden fra de brasilianske fans ved VM, da holdet fredag tabte 0-1 til Cameroun i sin sidste gruppekamp ved slutrunden.

Den 82-årige legende, der vandt VM med Brasilien i 1958, 1962 og 1970, blev tidligere på ugen indlagt hjemme i Brasilien.

Han har flere gange været indlagt i forbindelse med tyktarmskræft, og det var også årsagen denne gang, da han skulle have reguleret sin medicin.

Nu 82-årige Pelé vandt VM tre gange med Brasilien. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

Ifølge nyhedsbureauet NTB har hospitalet i São Paulo dog også udsendt en meddelelse, hvor man oplyser, at Pelé får antibiotika for en lungebetændelse.

- Patientens respons har været tilfredsstillende, og han bliver på et almindeligt rum uden for intensivafdelingen, lyder det blandt andet.

På Instagram sendte Pelé torsdag en hilsen, efter at VM-værten, Qatar, havde sendt en god bedring-besked i form af et lysshow på en bygning.

- Venner, jeg er på mit månedlige besøg på hospitalet. Det er altid rart med positive beskeder som denne. Tak til Qatar for denne hyldest og til alle, der sender mig gode vibes, lyder det fra Pelé.

Ifølge NTB vil Pelé efter planen også være indlagt i de kommende dage.

