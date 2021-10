Hylder Simon Kjær: Brutal og uden omsorg

27-0 OG VIDERE TIL QATAR.

På en dag, da torskekvoterne blev beskåret dramatisk i Østersøen, hev Danmark lige dagens vigtigste fangst i land.

Spilleren med det rette blink på krogen, der fik nettet til at blafre, var Joakim Mæhle.

Selvfølgelig charmebøffen fra Østervrå.

For et år siden kendte kun de mest inkarnerede landsholdsfans Joakim Mæhle, da han kom ind på Wembley og var med til at sikre 1-0 sejren i fodboldens Mekka.

Så gjorde han det igen! Joakim Mæhle scorede sit sjette landskampsmål i 2021. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvem kunne dengang vide, at en triumf på Wembley endnu en gang ville indvarsle en guldalder i dansk fodbold.

Det er imidlertid der, vi står i dag. Joakim Mæhle med al den opportunisme og frækhed som fortidens legender blev bygget af.

En kometopstigning til at tabe Mæhlet af.

Og i øvrigt med Simon Kjær i kandidatfeltet når verdens bedste fodboldspiller skal kåres senere på året.

Han har stået som en vindbidt kaptajn på sin kutter og ført landsholdet perfekt gennem VM-kvalen. Tirsdag aften stoppede han østrigerne som en skipper ville stoppe merskumspiben.

Brutalt og uden omsorg.

Verdens bedste? Vi bliver klogere i slut-november, når Kjær og de 29 andre Ballon d'Or-nominerede samles. Foto: Jens Dresling/ POLFOTO

Man behøver ikke at være rød-hvid i kinderne for at forstå, at Simon Kjær har leveret den største individuelle præstation i fodbold i 2021 - af alle.

Nul mål indkasseret – og så lige den heroiske redning af Christian Eriksen.

Ingen over Simon Kjær… Den er helt sikker.

MINDS OF 99 leverede årets brag af en koncert, da Niels Brandt og kumpanerne brændte Parken af for en måned siden.

Til gengæld hang tonerne fra ’Alle Skuffer Over Tid’ stadig tungt i luften, da Danmark skulle sætte punktum for den eventyrlige jagt på VM-adgang.

’Ung Kniv’ havde nemlig været helt skarp og havde tilføjet Parken et snitsår, som åbenbart kunne dræbe selv hårdført hybridgræs.

En måned efter Minds of 99 havde ’killed it’ i Parken, døde græsset, og nationalarenaen stod for Gud ved hvilken gang tilbage med en plettet hårpragt.

DBU havde ellers indbudt til stor VM-fest, men dansegulvet var slet ikke klar til trinene.

Jannik Vestergaard skramlede rundt, og usikkerheden bredte sig i løbet af første halvleg.

Flere danskere havde svært ved at finde fodfæstet på den ujævne bane i Parken. Jannik Vestergaard var en af dem, der havde det sværest. Foto: Finn Frandsen/ POLFOTO

Skandaløst - og det var tæt på at koste en perfekt kvalifikation.

HELT SIKKER skrålede Malte Ebert løs på sit segboard nede foran Den Røde Mur, inden Sepp Piontek blev hyldet af de feststemte gæster.

Tilskuere der fyldte op foran Parken i timevis før kickoff, selv om efterårets komme kunne mærkes i den småkølige oktober-luft.

Et landshold der atter havde tændt kærligheden på en facon, så den tunge maskuline fadølsbas havde selskab masser af unge kvinder og forventningsfulde børn til forfesten inden kickoff.

Et publikum overvundet af Joakim Mæhles uimodståelige charmebold og Kasper Hjulmand har været dansk fodbolds største julemand siden Sepp Piontek.

Gaven er et landshold, som atter betyder noget for danskerne.

Nu skal vi til Qatar.