’I er værdiløse,’ mumlede en repræsentant for den offentlige anklager på arabisk bag sit skrivebord. Hans ord var rettet mod tre drenge fra Gambia - Saikou, 16, Ebrima, 18, og Jatta, 19. Det var ikke første gang, de blev udsat for nedværdigende sprog i retten.

Men denne gang var Ekstra Bladet og det norske fodboldmagasin Josimar til stede og kunne bevidne, hvad der foregik.

En uge tidligere var drengene blevet informeret om, at deres ansættelseskontrakt ikke blev anset for relevant af retsvæsenet, hvilket indebærer, at de aldrig vil få deres betaling for arbejdet som sikkerhedsvagter for FIFA under VM.

De havde ellers fremlagt dokumentation for deres ansættelse, og de blev lovet en ny høring inden for fem dage. Det viste sig at være løgn. Næste morgen informerede arbejdsministeriet dem om, at uden et gyldigt Qatar-id og ingen beskæftigelse måtte de ikke længere blive i Qatar. Udvisningen er nært forestående.

Men hvordan blev disse tre teenagedrenge fanget i Qatar efter at have arbejdet under VM i en virksomhed, der både var FIFA-partner og en del af en kæmpe koncern med tætte kontakter til emirens familie og med en dansker som administrerende direktør?

Sammen med Josimar har Ekstra Bladet fulgt de tre drenges skæbne siden november. Nu venter de på at blive deporteret. Foto: Sam Kunti

Det her er historien om udnyttelse af arbejdskraft, der illustrerer den triste arv efter Qatars VM 2022.

Qatar, FIFA og andre internationale institutioner hævder, at kafalasystemet, der giver arbejdsgivere ukontrolleret magt over arbejdere, ikke har eksisteret siden dets juridiske afskaffelse i 2020. Det er også løgn.

Ebrima, Saikou og Jatta voksede op i Bansang, en lille landsby i Upper River-regionen i Gambia.

Bansang ligger ved bredden af Gambiafloden og er omgivet af tæt, tyk skov. Et kinesisk selskab udnyttede området til tømmer, og drengene hjalp med at læsse det høstede træ i containere. Det var krævende arbejde, ofte 12 timer om dagen, men med få andre muligheder i landsbyen stillede de op for at tjene 100 dalasis, 11 kroner, om dagen.

- Det var sådan, vi overlevede som familie, forklarer Saikou.

Da arbejdet tørrede ud, besluttede familierne at sende drengene til udlandet på jagt efter en indkomst. For at dække rekrutteringsomkostningerne solgte familierne deres jord og betalte en lokal valuta svarende til 20.000 kroner til agenten.

Saikou, 16, måtte lyve sig ældre. Han betragtede en billet til VM-landet Qatar som en mulighed for at forsørge sin familie.

- Jeg mistede min mor, så jeg boede med min far. Vi solgte det sidste, vi havde, vores jord, for at jeg kunne komme her til et bedre liv og en bedre fremtid, forklarer Ebrima.

Da de ankom til Doha, opdagede de, at de lovede jobs med en løn på omkring 6.500 kroner ikke eksisterede. De var blevet snydt af agenten.

VM gav drengene nye muligheder. De tre drenge fik job hos Stark Security som sikkerhedsvagter på en seksmånederskontrakt. Endelig kunne de forsørge deres familier derhjemme og tjene en løn på 5.000 kroner. De var udstationeret forskellige steder: VM-stadioner, billetcentre og i mediecentret. På 974 Stadium, hvor Danmark spillede mod Frankrig, stod Ebrima vagt.

De tre drenge fra Gambia i deres VM-uniformer. Den fjerde vagt, nummer to fra højre, er allerede blevet deporteret fra Qatar. Foto: Sam Kunti

Arbejdsdagene var lange, og de havde ingen fridage. Men lønnen kom ikke til tiden.

Drengene så VM-finalen på storskærm på strandpromenaden betaget af Messis ekstraordinære evner, men få dage senere opsagde Stark Security brat deres kontrakter.

- To dage efter finalen stoppede de alt, fortæller Ebrima.

Juleaftensdag holdt Stark Security op med at levere mad til arbejderne, og i januar blev de smidt ud af deres lejr. Uden midler, ingen mad og ingen steder at søge tilflugt levede teenagerne i tre dage som hjemløse på gaderne i Doha.

- Det regnede, det var meget koldt på det tidspunkt. Det var meget stressende, siger Ebrima.

Ebrima fotograferet, mens han stadig arbejdede for FIFA under VM. Foto: Sam Kunti

Ebrimas syge far kontaktede ham for at få hjælp til at købe medicin, men der var ingen penge at sende. Saikou har endnu ikke samlet mod til at afsløre det fulde omfang af situationen for sin mor.

Med kontrakter opsagt to måneder før tid og ubetalte lønninger orkestrerede Stark Security-arbejdere en hidtil uset protest i Doha. De tre teenagere kom ikke med, de ikke havde penge til bussen. Men de var klar over konsekvenserne for dem, der var modige nok til at samles og demonstrere mod Stark. Hundredvis af arbejdere blev arresteret og efterfølgende deporteret.

De tre drenge underskrev heller ikke en 'separationsformular', en erklæring, der havde til formål at fritage Stark Security for deres lønforpligtelser til gengæld for et sparsomt kompensationsgebyr. Det var virksomhedens strategi for at bringe arbejderne til tavshed. Ifølge drengene skylder Stark Security hver af dem cirka 15.000 kroner, som omfatter ubetalte lønninger for deres VM-arbejde i december samt overarbejde og fratrædelsesgodtgørelse.

Saikou, Ebrima og Jatta accepterede ikke de småpenge, Stark tilbød. I stedet tog de trods manglende juridisk repræsentation og begrænset kendskab til arabisk deres arbejdsgiver i retten.

På nuværende tidspunkt bor de unge gambiere i et regeringsdrevet krisecenter med boltede vinduer. De er indespærret, bortset fra når de skal deltage i retsmøder.

Saikou i en gul-brun polo, Jatta i en hvid polo og Ebrima i en hvid skjorte mødte frem i retten, hvor de fik en nedværdigende behandling. Foto: Sam Kunti

Her forsøgte de at gøre en god figur - Saikou i en gul-brun polo, Jatta i en hvid polo og Ebrima i en hvid skjorte. Men det var håbløst. Deres modpart dukkede ikke op. I stedet råbte en tårnhøj sikkerhedsvagt, at de godt kunne tage hjem igen. Teenagerne efterlod et dokument for at registrere deres tilstedeværelse. Foragtende mumlede myndighedernes repræsentant: "I er værdiløse."

På det tidspunkt var deres Qatar-id udløbet. Arbejdsministeriet meddelte dem, at de ikke længere kan blive i landet.

- Vores agent solgte os. De sørger for visum til Qatar, men når du ankommer, ignorerer de dig stort set, forklarer Saikou.

De har oplevet forræderi og bedrag fra deres agent, arbejdsgiver, FIFA, ILO, Qatars arbejdsministerium og de qatarske domstole.

Drengene er ramt. Deres kropssprog afslører en følelse af resignation, nu hvor de står over for den uundgåelige deportation uden den løn, de har til gode. Deres bøn om hjælp faldt for døve ører. ILO udviste ringe bekymring, og retsvæsenet virkede vilkårligt.

Ebrima siger:

- For dem er vi lige så lave som æsler og bare arbejdere uden rettigheder. At blive deporteret til mit land uden noget, du ved, det er meget stressende, og det er meget smertefuldt. Hvis du tager fra Afrika til udlandet, og du kommer tilbage med ingenting, så tænker folk, at du har svigtet.

Saikou konkluderer:

- Det, jeg fik at vide, før jeg kom hertil, og det, jeg har oplevet, er meget langt fra hinanden. Vi troede, at arbejdet for FIFA ville åbne en ny mulighed og skaffe bedre levevilkår. Nu bliver vi i stedet deporteret.

Den danske direktør

Stark Security, FIFA-partner under både VM og Arab Cup, er en del af Estithmar Holding, et konglomerat med en omsætning i 2022 på otte milliarder kroner. Med en arbejdsstyrke på over 38.000 og mere end 250 kunder omfatter Estithmar en lang række selskaber. Koncernens overordnede vision er at 'skabe en lys fremtid fra Qatar til verden'.

Estithmars bestyrelsesformand, Moutaz al-Khayyat, som er tæt på emirens familie, lægger vægt på ærlighed, hårdt arbejde og investering i mennesker.

Henrik H. Christiansen er dansk statsborger og koncernchef for Estithmar Holding. Hans virksomhedsrekord herhjemme er ikke prangende. I 2012 blev hans selskab, Halager Invest Holdings, tvangsopløst. Så går det langt bedre i Qatar. Rent økonomisk.

Henrik H. Christiansen er dansk statsborger og direktør i det store Qatar-selskab. PR-foto

Da Estithmar noterede et nettooverskud på 190 millioner kroner i første kvartal af 2023, kommenterede Christiansen:

- Vi er glade for at kunne rapportere en stærk præstation med øget nettoresultat og optimeret drift.

I selskabets årsrapport skrev han: 'Vores urokkelige støtte til 2022 FIFA World Cup har styrket vores omdømme som en pålidelig partner, hvilket bidrager til Qatars vækst og velstand.'

Estithmar sponsorerede Lusail Super Cup mellem Saudi-Arabiens Al Hilal og Egyptens Zamalek, Efter opgøret var Henrik Christiansen på græsset for at kåre kampens spiller. Præmien var et ophold på Waldorf Astoria på Maldiverne. Estithmar sponsorer også Emirens Cup 2023. Under VM overværede Henrik H. Christiansen Danmarks tre indledende kampe.

Ekstra Bladet og Josimar har stillet en række spørgsmål til Henrik H. Christiansen, Stark Security og Estithmar Holding om den manglende betaling af migratarbejderne. De har ikke svaret. Til gengæld har vi fået følgende svar fra en talsmand fra FIFA:

- FIFA er bekendt med sager, hvor private sikkerhedsfirmaer, der leverer tjenester til FIFA World Cup, påstås ikke at have levet op til FIFA World Cup-standarderne. Vi anser ethvert tilfælde af manglende overholdelse af disse standarder for uacceptable og følger aktivt op på disse påstande med vores modparter i Qatar. Vi ved også, at andre enheder, såsom Den Internationale Arbejdsorganisation, søger at samarbejde med de relevante ministerier med samme effekt.

De ignorerer os

- Det tager stadig for lang tid for en arbejder at få sin sag for domstolene, erkender Max Tunon, leder af ILO, Den Internationale Arbejdsorganisations kontor i Qatar.

- Flertallet af dommene giver arbejdstagerne medhold. Men det betyder ikke, at arbejderne får deres penge rettidigt. Så der er plads til forbedringer i forhold til den tid, det tager at få lønnen udbetalt, siger Tunon til Ekstra Bladet og Josimar.

Saikous vurdering af retssystemet er noget anderledes end Tunons.

- De besluttede bare at ignorere alle fakta. Domstolene dækker over arbejdsmisbrug.

Den 16-årige og hans to venner har mistet tilliden til institutionerne i Qatar. De tror ikke på domstolenes retfærdighed, og de har heller ikke tillid til ILO, hvis kontor i Doha modtager betydelige midler fra værtsnationen.

I en e-mail skrev Jatta til ILO, at 'vi føler os frataget alle vores rettigheder'. ILO svarede ikke.

- ILO kunne have gjort det meget bedre i vores sag. De ved, at ingen har en chance mod qatarer, fordi regeringen støtter dem. Vi blev sendt i retten mod nok en af de stærkeste og mest indflydelsesrige virksomheder i landet, uden at ILO hjalp os med en advokat. Vi er skuffede og knust over ILO’s handlinger og tilgang til vores situation, siger Saikou.

