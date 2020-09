Indhentet af fortiden

Efter fyringen af statsadvokat Michael Lauber er der i Schweiz for alvor kommet gang i efterforskningen af suspekte FIFA-sager.

Således blev den tidligere præsident for UEFA og vicepræsident i FIFA, 65-årige Michel Platini, mandag afhørt i Bern af anklageren Thomas Hildbrand, som har overtaget en del af sagerne efter Michael Lauber.

Selvsamme Lauber har siden 2015 haft ansvaret for at efterforske de mange korruptionssager i FIFA. Der skete bare ingenting. Heller ikke i sagen mod Platini.

Michel Platini og den daværende FIFA-præsident, Sepp Blatter, kom i anklagemyndighedens søgelys, da politiet i 2015 stormede FIFA’s hovedkvarter i Zürich. I det beslaglagte materiale dukkede der en mistænkelig pengeoverførsel mellem Blatter og Michel Platini frem af bunkerne.

I oktober 2015, fire måneder efter politirazziaen, var både Blatter og Platinis dage i international fodbold talte. For her indledte FIFA en undersøgelse af de to tidligere bonkammerater.

I 2011 havde Blatter udbetalt omkring 13,5 millioner kroner til Platini. Pengene skulle angiveligt være betaling for konsulentarbejde, som Platini udførte for Blatter og FIFA i årene fra 1999 til 2002.

Men udbetalingen i 2011 faldt sammen med, at Platini ihærdigt støttede Blatter, der skulle genvælges som præsident for FIFA. Det lykkedes til fulde.

Platini ønskede ikke at udtale sig om sit møde med anklager Thomas Hildbrand. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix.

I første omgang blev Blatter og Platini suspenderet i 90 dage, og i december 2015 år blev de udelukket fra al fodbold i otte år.

Ved samme lejlighed indledte anklagemyndigheden en kriminel efterforskning mod Blatter og Platini, men siden har der været tavshed. Michael Lauber foretog sig intet, og Platini har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at han tidligere fik at vide fra statsanklageren, at der ikke var nogen sag.

Men det er der så måske alligevel nu, hvor Thomas Hildbrand har overtaget sagen. Tirsdag skal Sepp Blatter afhøres, og senere på ugen skal FIFA’s tidligere finansdirektør Markus Kattner til afhøring i Bern. Det var Kattner, der tilbage i 2011 sørgede for overførslen af de 13,5 millioner kroner.

Markus Kattner er en meget central person, ikke kun i forhold til sagen mellem Blatter og Platini, men i høj grad også i forhold til den nu fyrede statsanklager Michael Lauber og den nuværende FIFA-præsident, Gianni Infantino.

Infantinos hemmelige møder er også ved at blive efterforsket. Foto: Lars Poulsen

En særlig statsanklager, Stefan Keller, har indledt en kriminel efterforskning af Lauber og Infantino med udgangspunkt i en række hemmelige og ikke registrerede møder mellem de to i 2016 og 2017.

Infantino har i flere omgange meddelt Ekstra Bladet, at der ikke var noget fordækt ved møderne. Men omvendt kan han ikke huske, hvad der blev talt om ved sammenkomsterne, der fandt sted på et hotel i Bern og en restaurant ved banegården i Zürich.

Lauber kan heller ikke huske, hvad der blev talt om på møderne, men tyske og schweiziske aviser har spekuleret i, at Infantino brugte møderne til at sikre, at han ikke selv var under efterforskning.

Havde han da grund til bekymring? Ja, internt i FIFA mente en række medarbejdere, at Infantino i flere tilfælde var på kant med de etiske regler, og at han var i fare for at lade sig korrumpere, fordi han lod sig fragte verden rundt i mægtige interessers private jetfly.

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, at Markus Kattner i sin tid i FIFA har udfærdiget et dokument på over 30 sider om Infantinos handlinger. Et dokument, som må formodes at blive overleveret til anklagemyndigheden.

