Infantino-sag kan koste schweizisk statsanklager jobbet

Den schweiziske statsanklager, Michael Lauber, har ifølge en kommission i det schweiziske parlament forbrudt sig mod retningslinjerne for sit arbejde. Eller i bedste fald begået grov pligtforsømmelse.

Derfor har man indledt en undersøgelse af Lauber. Såfremt mistanken mod ham bliver bekræftet, vil kommissionen indstille til parlamentet, at han bliver fyret.

Det skriver nyhedsbureauet AFP onsdag efter en høring i sagen.

Lauber stod i spidsen for undersøgelserne af korruption i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der blev indledt for fem år siden.

Men kommissionen mener, at han forbrød sig mod retningslinjerne for sit arbejde ved at møde den nuværende Fifa-præsident Gianni Infantino ved tre lejligheder i 2016 og 2017, mens sagen var i gang.

- Ved flere lejligheder fortalte hr Lauber ikke sandheden, opførte sig unfair, forbrød sig mod de etiske retningslinjer og obstruerede efterforskningen, lyder anklagen fra kommissionen.

Efter onsdagens afhøring sagde Lauber, da han kom ud, at 'det gik rigtig fint' ifølge AFP.

Hos undersøgelseskommissionen er man dog ikke af samme opfattelse. Den mener, at statsanklageren 'ikke kan se, at hans opførsel er problematisk, hvilket viser en dårlig forståelse for hans profession.'

Infantino var som så mange andre Fifa-chefer mistænkt for at have været involveret i den omfattende korruption i Fifa, som er blevet afsløret.

Tilbage i april skrev en schweizisk avis, at Infantino havde blandet sig i efterforskningen, som han selv var en del af.

Det er denne forbindelse mellem Laubers møder med Infantino og beskyldningerne om Fifa-præsidentens indblanding i efterforskningen, som altså kan føre til en fyring af statsanklager Lauber.