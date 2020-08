Infantino træder på fodbolden

- Har vi fået svar fra FIFA?

- Ja, de har sendt en mail, men de svarer ikke på vores spørgsmål, og nu er jeg ærlig talt pissesur.

Min norske kollega, Andreas, var i røret. Det var knap en uge siden, vi havde sendt en række spørgsmål til FIFA’s præsident Gianni Infantino og hans generalsekretær Fatma Samoura.

Vi havde spurgt til præsidentens voldsomme forbrug af private jetfly og generalsekretærens interne udrensninger af ansatte, som havde opponeret mod Infantinos ødselhed og modtagelse af gaver, der kunne opfattes som korruption.

Men svare ville de ikke.

Infantino leder en fodboldorganisation med medlemmer over hele verden. Han skal arrangere turneringer og sørge for regler, der let kan efterfølges og forstås.

Han skal udbrede spillet til alle territorier, og han skal understøtte udviklingen med de økonomiske midler, FIFA har til rådighed.

Men han bryder sig bare ikke om de etiske og økonomiske regler, som gælder for ham selv.

Her lander han i Uganda i et privar jetfly fra Qatar Executive. Foto: Isaac Kasamani/Ritzau Scanpix

Hans optræden og handlinger er bare så langt væk fra spillet, som det udfolder sig i Molde, i Fælledparken, på de støvede grusbaner i Addis Abeba og kunstgræsset i Grønland.

Da han tiltrådte som præsident i 2016, lovede han et nyt FIFA fri for ekstravagante privilegier. Da han blev genvalgt i Paris i 2019, kunne han fortælle, at korruptionen var ryddet af vejen.

Det var løgn.

Selv er Infantino under kriminel efterforskning i Schweiz på grund af en række hemmelige møder med den tidligere statsanklager Michael Lauber.

Infantino har tidligere svaret Ekstra Bladet, at han ikke har gjort noget forkert, og at han ikke har noget at skjule.

Alligevel har han hyret tre stjerneadvokater for fodboldens penge, og han har sendt sine løjtnanter i byen for at overbevise en hel fodboldverden om, at han er ren som sne. Hvorfor dog denne voldsomme oprustning, hvis der ikke er noget at komme efter?

Men sådan er det med Infantino. Han siger et, men gør noget andet.

Infantino tager sig til hovedet. Der er ikke noget at komme efter, men alligevel har han hyret tre stjerneadvokater. Foto: Lars Poulsen

Derfor er det på sportens vegne en deprimerende fortælling, Ekstra Bladet har fortalt denne sommer.

Vi fik med, at han klagede over sin løn, som er på 20 millioner kroner om året, og at han fik sparket dem ud, som manede til mådehold med fodboldens penge.

Vi fik vist, at han lader sig befordre i private jetfly betalt af mægtige politikere og sheiker. Vi har afsløret, at han belaster FIFA med millioner af kroner til sine ekstravagante rejsevaner, og hvordan han har plejet kontakt med fodboldledere, som senere er dømt for korruption.

FIFA er ikke blevet bedre, efter at Sepp Blatter mistede jobbet som FIFA-præsident i 2015. Det er snarere blevet værre.

Den virkelige skandale er, at Infantino træder på verdens unge fodboldspillere, som bruger fritid og sparepenge på at dyrke deres elskede fritidsaktivitet.

Han giver en begmand til forældre og frivillige ledere, som stiller op flere dage om ugen, året rundt, i frivilligt arbejde for at børnene kan udfolde sig i legen med bolden.

Det sker at FIFA-præsidenten selv forsøger sig på fodboldbanen. Her øver han sig at binde sine støvler. Foto: Valeriano Di Domenico/Ritzau Scanpix.

FIFA-præsidenten rejser gerne på tværs af kloden for at promovere FIFA Foundation og andre sociale tiltag, som FIFA ønsker at blive anerkendt for. Han vil vise, at han bryder sig om de fattige fodboldspillere på verdens kontinenter.

Men det hænger ikke sammen, når man ser på hans eget forbrug af FIFA’s penge.

De enorme summer, holdninger og handlinger bryder totalt med den virkelighed, de fleste børn og unge lever i.

Omkostningerne for en gennemsnitlig ungdomsspiller i Norge eller Danmark løber hurtigt op et sted mellem 5.000 og 10.000 kroner om året.

Beløbet kunne være langt højere, hvis ikke forældre havde kørt spillerne til og fra kampe og arbejdet gratis i kiosken på kampdagen.

Men det er stadig så mange penge, at børn af mindre bemidlede forældre ikke har mulighed for at leve drømmen ud om at spille fodbold i en klub.

Vi har afdækket, at Infantino i blot sine to første år brugte mange millioner kroner på private jetfly. Rejser der kunne være blevet gjort betragteligt billigere med rutefly.

Og dermed penge der i stedet kunne have gjort stor gavn hos børn og unge verden over.

Når Infantino sætter sig op et privat jetfly for at brænde en million kroner af, hæver han sig ikke blot fra jorden, han fjerner sig også fra det spil og den sport, han er sat til at udvikle og varetage.

Og det gør han i øvrigt med støtte fra de nordiske fodboldformænd.

