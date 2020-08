Infantinos dunkle russiske forbindelse

Beskeden blev sendt fra en Blackberry kl. 10.53 og vakte bestyrtelse i FIFA’s hovedkvarter i Zürich:

- Vil i venligst bestille en vogn til præsidentens hjem kl 17.00, så han kan flyve med Mr. Mutko fra TAG aviation terminal?

Ifølge ansatte i FIFA var alt forkert i den meddelelse. Præsidenten er FIFA’s præsident Gianni Infantino. Mutko er den russiske vicepremierminister med fornavnet Vitaly.

De to skal ikke flyve sammen i et privat jetfly betalt af den russiske stat. Det kan betragtes som korruption. Sådan var holdningen hos de FIFA-ansatte. Dem vender vi tilbage til.

Efter endt ferie er den særlige anklager i Schweiz, Stefan Keller, for alvor gået i gang med at efterforske, om FIFA’s præsident, Gianni Infantino, har begået ulovligheder.

Keller har tidligere meddelt, at hans forundersøgelser har indikeret, at der har fundet kriminelle handlinger sted i forbindelse med en række hemmelige møder, Infantino har haft med statsanklager Michael Lauber.

Ingen ved dog, hvad Stefan Keller præcist har i kikkerten.

Selv siger Infantino, at han ikke har gjort noget ulovligt.

Men nu har Ekstra Bladet fået kendskab til en række interne FIFA-dokumenter og båndoptagelser, som antyder, at Gianni Infantino som nyvalgt FIFA-præsident i 2016 har ladet sig påvirke af russiske interesser med forbindelse til Vladimir Putin.

Infantino har et nært forhold til Vladimir Putin. Foto: Yuri Kadobnov/Ritzau Scanpix

Ifølge dokumenterne overskred Infantino FIFA’s egne regler, og han modtog gaver, der kan betragtes som korruption. Tidsmæssigt faldt disse hændelser sammen med de møder, Infantino havde med statsanklager Lauber.

Tyske og schweiziske medier har spekuleret i, at Infantino brugte møderne til at sikre sig, at statsanklageren ikke efterforskede Infantino selv.

Det kunne der ellers være god grund til, når man læser de mange dokumenter, Ekstra Bladet er i besiddelse af. Materiale vi formoder, den særlige anklager, Stefan Keller, også har adgang til.

Stefan Kleler er ved at efterforske, om Infantino har begået kriminelle handlinger. Foto: Urs Flueeler/Ritzau Scanpix

Dokumenterne er udarbejdet af en række FIFA-ansatte, som gik videre med deres observationer og frustrationer over Infantinos handlinger til den uafhængige etiske komite. Siden blev både FIFA-funktionærerne og lederne af den etiske komite fyret af Infantino, som i stedet indsatte sine egne såkaldt uafhængige folk.

Men her er et uddrag af, hvad dokumenterne indeholder.

I april 2016 skulle Gianni Infantino og hans assistent, Mattias Grafström, besøge de to kommende VM-værter Rusland og Qatar. FIFA’s rejseafdeling havde købt flybilletter til rundrejsen, som hed Zürich-Moskva-Doha-Zürich.

15. april, tre dage før rejsen til Moskva, sendte Grafström en besked til rejseafdelingen om, at de ikke skulle bruge billetterne. I stedet ville de flyve fra Geneve i et privat jetfly sammen med den russiske sportsminister, Vitaly Mutko.

Det var Mutko, der rådede over jetflyet, som havde kendingsbogstaverne P4-SUN. I henvendelsen til den etiske komite skriver de FIFA-ansatte, at turen med jetfly strider mod FIFA’s regler om udgifter og etik. Der er en klar interessekonflikt, og turen kan betragtes som korruption.

Men der slutter det ikke.

Mutko og Infantino ved VM-lodtrækningen i 2017 i Kreml. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix.

Fra Moskva skulle Infantino og Grafström 20. april klokken 20.10 være fløjet med Qatar Airways til Doha. Men med en forklaring om at møderne trak ud, fløj de i stedet en time senere med et privat jetfly til Doha. Flyet tilhører Gazprom, det store russiske energiselskab, som er blandt FIFA’s hovedsponsorer.

I henvendelsen til den etiske komite skriver de FIFA-ansatte præcis det samme som i sagen med flyet til Moskva. Igen overskrider Infantino alle regler.

Men der slutter det heller ikke.

Fra Doha skulle Infantino og Grafström være fløjet til Zürich 22. april klokken 01.30 med Qatar Airways. Men Infantino og Grafstrøm fløj i stedet hjem med et privat jetfly angiveligt stillet til rådighed af Qatars Emir.

I den skriftlige henvendelse til den etiske komite skriver de FIFA-ansatte, at også flyet fra Doha var i strid med FIFA’s regler.

De oprindelige flybilletter som de ansatte i FIFA havde bestilt til Infantino stod i 48.000 kroner. Værdien af de private jetflyture er beregnet til et sted mellem 720.000 kroner og 950.000 kroner. Det fremgår af et 11 sider langt memo til FIFA’s etiske komite, dateret 23. maj 2016.

FIFA har ifølge Ekstra Bladets kilder aldrig modtaget bilag for turene, så det er uvist, hvem der har betalt for de eksklusive rejser.

Ekstra Bladet har spurgt Infantino, om han selv har haft udlæg til rundrejsen Moskva-Doha-Zürich. Vi har ikke fået svar.

Med mor hos Paven i Rom

Infantino kom for alvor i vælten, da han i slutningen af maj 2016 fløj hjem fra et besøg hos paven i Rom sammen med sin mor og kone. Turen foregik i endnu et privat jetfly. Et Dassault Falcon7X med kendingsbogstaverne LX-USM. Det er et fly, der koster i omegnen af 340 millioner kroner.

Den tur fik pressen hurtigt nys om, og det blev i første omgang konstateret, at flyets ejer var den russiske oligark, Alisher Usmanov, som var dybt involveret i russisk sport og meget tæt på præsident Putin.

Denne gang indledte FIFA’s etiske komite en undersøgelse, men samtidig satte Infantinos folk en modoffensiv ind. Flere medier blandt andet Ekstra Bladet blev ringet op fra Usmanovs kontor i London. Her blev det meddelt, at Usmanov ikke længere ejede flyet. Det gjorde i stedet en anden russer, Leon Semenenko, som skulle være en af Infantinos gamle venner. Og han havde ladet Infantino med mor og kone låne flyet til turen hjem fra Rom.

Flere engelske medier kulegravede sagen og nåede frem til, at flyet stadig var ejet af Usmanovs selskab. Det afviste både Usmanov og Semenenko, og FIFA’s etiske komite endte med at lukke sagen.

Jeg ejer ikke det fly med kendingsbogstaverne LX-USM, lod Usmanov meddele. Her er han sammen med Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Men der et det specielle ved LX-USM, at det ikke kan chartres. Hvilket igen betyder, at Infantino med turen hjem fra Rom har modtaget en gave, som ikke falder i tråd med FIFA’s regler.

FIFA-præsidenten har igennem årene udviklet et meget tæt forhold til Rusland og til landets præsident. Det har blandt andet givet sig udslag i, at Vladimir Putin i maj sidste år tildelte Infantino en orden. Fodboldens øverste leder takkede ved at sige, at Rusland i 2018 havde afviklet det bedste VM nogensinde.

FIFA freder præsidenten

'Der er ikke noget at komme efter. Præsidenten har ikke gjort noget forkert. Der er ingen sag.'

Sådan var budskabet fra FIFA’s såkaldte uafhængige etiske komite i en meddelelse, som blev sendt ud onsdag aften.

Og det er den samme erklæring, FIFA henviser til, når Ekstra Bladet stiller spørgsmål.

Vi har i den forløbne uge sendte en stribe spørgsmål til Gianni Infantino og hans generalsekretær Fatma Samoura. Ikke et eneste er blevet besvaret. I stedet fik vi tilsendt et link til afgørelsen fra den etiske komite.

Besynderligt. For ingen var sådan set klar over, at formanden for det undersøgende kammer i den etiske komite, Maria Claudia Rojas, havde åbnet en efterforskning af Gianni Infantino.

Det havde hun altså. En indledende undersøgelse. Som hun lynhurtigt lukkede ned igen.

Maria Rojas har i en håndevending frikendt Gianni Infantino. Foto: FIFA.com

Hun havde tjekket, om FIFA-præsidenten handlede forkert, da han tog et privat jetfly hjem fra Surinam til Geneve. En sag som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Et rutefly var blevet forsinket, og Infantino havde travlt, fordi han skulle hjem til et møde med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, og derfra videre til endnu et møde. Derfor jetflyet - en tur som kostede FIFA omkring en million kroner.

Problemet var blot, at Ceferin ikke var hjemme. Han var på officielt besøg i Armenien. Det lignede en lille hvid løgn.

Ekstra Bladet har tidligere spurgt Infantino, hvem det var, han skulle møde ved det andet møde. Det har han aldrig svaret på.

Men nu frikender Maria Rojas ham.

Det gør hun også i sagen om de møder, Infantino har holdt med statsanklageren Michael Lauber. Der er ikke nogen sag, konkluderer hun kort, og dermed er den potte ude.

Michael Lauber er færdig som statsanklager på grund af sine løgne om møderne med Infantino. Maria Rojas har dog ikke fundet noget fordækt. Foto: Ruben Sprich/Ritzau Scanpix.

Gianni Infantino fyrede i 2016 den etiske komite og udpegede selv de nye medlemmer. Maria Rojas, jurist og dommer, er fra Colombia og hun blev præsenteret for ham som en ’Super Amiga’, og hun blev straks ansat.

Hun har ingen erfaring med kriminelle eller finansielle efterforskninger, og hun udmærker sig ved ikke at tale hverken engelsk, tysk eller fransk, som er de tre hovedsprog, FIFA benytter. Som formand for det undersøgende kammer får hun halvanden million kroner om året.

Hun er kendt for sit nære forhold til de skiftende præsidenter for det colombianske fodboldforbund. Det gælder blandt andre Luis Bedoya, som blev knaldet for korruption i den store FIFA-gate i 2015. Bedoya er i dag udelukket for al fodbold på livstid.

Hans efterfølger som præsident for det nationale fodboldforbund, Ramon Jesurun, sidder stadig i FIFA’s styrende råd, selv om han i juli sammen med andre ledere i Colombias fodboldforbund af en national tilsynsmyndighed blev idømt en bøde på 28 millioner kroner for sortbørshandel med 42.000 VM-billetter.

At han stadig sidder i FIFA’s bestyrelse kan synes uforståeligt, men FIFA oplyser blot, at der afventes yderligere informationer i sagen. Det var i øvrigt Jesurun der anbefalede Maria Rojas til Infantino som en ’Super Amiga’.

Infantino faldt med et brag for 'Super Amiga' Maria Rojas. Foto: Lars Poulsen

Med sin undersøgelse af Infantino gør Maria Rojas sig selv interessant for den schweiziske særanklager, Stefan Keller. Han er ved at undersøge, om Infantino har begået kriminelle handlinger i forbindelse med sine møder med den tidligere statsanklager, Michael Lauber.

Det vil kun være naturligt, at Keller indkalder Rojas til en afhøring for at høre, hvad hun har fået ud af sin efterforskning af FIFA-præsidenten. Keller kan også bede om at få udleveret den rapport, Rojas i givet fald har udarbejdet om sin afhøring af Infantino.

Og der er vigtigt at holde sig for øje, at Infantino ikke må skjule væsentlige kendsgerninger, fremsætte faktiske forkerte eller vildledende udsagn eller give ufuldstændige, faktisk urigtige eller vildledende oplysninger.

