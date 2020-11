Infantinos nye milliardærven

Patrice Motsepe fra Sydafrika er god for 15 milliarder kroner - nu køres han i stilling som ny præsident for CAF og vicepræsident i FIFA

Uden selv at være til stede, fordi han var ramt af covid-19, blev den sydafrikanske mangemilliardær Patrice Motsepe mandag på et pressemøde i Johannesburg præsenteret som kandidat til præsidentposten i Det Afrikanske Fodboldforbund, CAF.

Bliver 58-årige Motsepe valgt, træder han automatisk ind som vicepræsident i FIFA, og dermed bliver han en af de mest magtfulde personer i international fodbold.

Afrikansk fodbold har været prægets af kaos og korruption de seneste år. Den nuværende præsident for CAF, Ahmad Ahmad fra Madagaskar, er under efterforskning af FIFA, og det forventes, at han i løbet af kort tid blive udelukket fra al fodbold.

Ahmad meddelte ellers for nyligt, at han genopstiller til præsidentvalget til marts. Men det kommer ikke til at ske. Han er i øjeblikket i corona-karantæne i Cairo, og så snart han igen er på benene, falder hammeren fra FIFA.

Ahmad, yderst til venstre, har brugt 700.000 kroner af fodboldens penge på en pilgrimstur til Mekka. Det kan han blive knaldet for. Foto: Privat.

Ahmad er blandt meget andet anklaget for at have modtaget bestikkelse i en sag, hvor CAF nærmest hen over natten løb fra en aftale med sportsbeklædningsfirmaet Puma.

I 2017 aflyste CAF en aftale med Puma om levering af fodboldtøj, bolde og lignende til en værdi af 1,7 millioner kroner. I stedet indgik CAF en handel til den firedobbelte pris med Tactical Steel, som ellers ikke normalt gør sig i sportsbeklædning.

Over for flere medier har Ahmad tidligere afvist, at der skulle være nogen form for fikumdik i handlen med Tactical Steel. Men den lugter.

I sin tid som præsident for CAF har Ahmad også brugt 700.000 kroner af fodboldens penge på en pilgrimstur til Mekka. Han er desuden anklaget for seksuelle overgreb mod ansatte i CAF’s hovedkvarter i Cairo og for en række personlige og økonomiske uregelmæssigheder. Og de er mange.

Ahmads nedtur er også en streg i regningen for FIFA-præsident Gianni Infantino. De to har støttet hinandens valgkampe, og således var Ahmad med til at sikre opbakning fra alle afrikanske nationer, da Infantino sidste sommer blev genvalgt på FIFA’s kongres i Paris.

Så gode venner var Infantino og Ahmad sidste sommer i Paris. Foto: Lars Poulsen.

Fristen for at stille op til præsidentvalget til CAF udløber på torsdag. Med Ahmad ude af billedet er der kun to kandidater tilbage. Patrice Motsepe kommer til at kæmpe mod Jacques Anouma fra Elfenbenskysten.

Sidstnævnte er et blakket papir. Han sad i FIFA’s eksekutivkomite fra 2007 til 2015, en periode hvor FIFA var involveret i en lang række korruptionssager. Jacques Anouma blev selv anklaget for at have modtaget godt ni millioner kroner for at stemme på Qatar som vært for VM i 2022. Det afviser Anouma.

Der er næppe tvivl om, at FIFA og Infantino gerne ser, at Patrice Motsepe bliver den nye CAF-præsident. Motsepe er uplettet i fodboldverdenen, og han har ikke brug for at lade sig korrumpere.

Han rangerer med sin formue på 15 milliarder kroner blandt de 10 rigeste afrikanere. Han har tjent sine penge på minedrift, men ved siden af har han i mange år ejet fodboldklubben Mamelodi Sundowns i Sydafrika. Klubben har tidligere vundet den afrikanske udgave af Champions League.

Infantino og Motsepe kender hinanden ganske godt. Således sad de ved siden af hinanden 21. januar i Davos i Schweiz, hvor Donald Trump holdt hof for en mindre kreds af rige erhvervsfolk og altså Infantino.

Det var her, Infantino holdt en meget besynderlig hyldesttale for Trump.

Infantino fedtede for Trump, da han i sin tale sagde: ’Du undrer dig måske over, hvorfor det er FIFA-præsidenten, der introducerer USA’s præsident her i aften. Jeg er blevet fortalt af nogen af dine ansatte – jeg nævner ingen navne – at jeg i dag er den næstvigtigste mand i Davos. Det er selvfølgelig ikke sandt. Du er langt vigtigere end mig, men det er da rart at høre sådan noget. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

Motsepe ville heller ikke holde sig tilbage, så han rejse sig og sagde henvendt til den amerikanske præsident.

- Afrika elsker dig.

Det faldt nu ikke i god jord hjemme i Afrika, så da Motsepe landede i Sydafrika, måtte han undskylde. Han måtte erkende, at han kun kunne tale på sine egne og ikke på hele Afrikas vegne. Så rig og indflydelsesrig er han trods alt ikke.

En række store afrikanske fodboldnationer, herunder Nigeria, har allerede meddelt deres støtte til Motsepe. Han ligner Infantinos nye afrikanske legekammerat.

