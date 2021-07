Ingen bekymring hos DBU: Det er spekulation

Sammen med det danske fodboldlandshold har Kasper Hjulmand fået masser af eksponering og anerkendelse under EM-slutrunden.

Hvis en eller flere klubber gør sig tanker om at give den 49-årige landstræner nøglerne til deres hold, vil det næppe overraske nogen.

Men selv hvis der i de kommende måneder og år kommer interesse for Hjulmand, frygter Dansk Boldspil-Union (DBU) ikke at måtte sige farvel til træneren, der har kontrakt til og med EM i 2024.

Det siger fodbolddirektør i DBU, Peter Møller.

- Nej, for han har en aftale, og han er glad for at være her, og vi er glade for at have ham. Så det er sådan, det er. Alt andet er spekulation. Jeg forstår godt, at det popper op, og det er helt naturligt.

- Hvis man klarer sig godt som træner og spiller, er der nogen, der kigger på én. Det er en anerkendelse af, at vi har en rigtig god træner, og vi skal være glade for, at han er i dansk fodbold, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Møller er ikke bekymret for at miste sin landstræner. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Kasper Hjulmand overtog jobbet efter Åge Hareide for et år siden, efter at EM var blevet udskudt fra 2020 til 2021 på grund af coronapandemien.

Derfor endte Hjulmand med at føre Danmark gennem slutrunden, der for dansk vedkommende sluttede med et 1-2-nederlag i forlænget spilletid til England i semifinalen onsdag aften.

Hjulmand vil ikke bare få stor betydning for A-landsholdet de kommende år. Hele fodboldsystemet nyder godt af den tidligere FC Nordsjælland-træners faglighed, mener Peter Møller.

- Giver vi ham den rette opbakning og tid til at sætte ting i gang, får han stor betydning for dansk fodbold. Han får selvfølgelig kæmpe betydning for vores landshold her, og han har allerede haft en stor effekt på den måde, vi samarbejder på tværs af alle landshold nu, siger DBU-chefen.

Hjulmand har været en central del af landsholdets EM-succes både på og uden for grønsværen, mener den tidligere landsholdsspiller Flemming Povlsen.

- Træneren er holdets spejl. De har præsteret godt, været omstillingsparate, fleksible og åbne udadtil. Derfor har han en stor andel i det.

- Meget af basen i holdets gruppedynamik blev skabt i Åge Hareides tid. Kasper Hjulmand har forfinet det og givet holdet nye arbejdsredskaber og flere muligheder, siger profilen fra EM 1992.