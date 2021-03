Ingen udenlandske tilskuere

Det udskudte OL i Tokyo kommer udelukkende til at blive overværet af personer, der er bosiddende i Japan.

Det står klart, efter at arrangørerne lørdag har meddelt, at udenlandske tilskuere på grund af coronapandemien ikke får adgang til legene.

Beslutningen er taget for at reducere smitterisikoen under legene, og for at forhindre at udenlandske fans bringer andre varianter af coronavirusset ind i Japan.

- For at give klarhed for de billetindehavere, der bor i udlandet, og for at de kan justere deres rejseplaner, er man fra japansk side kommet til den konklusion, at de ikke må rejse ind i Japan, under den tid som OL og para-OL foregår, skriver organisationskomitéen ifølge AFP.

Forbuddet mod udenlandske tilskuere giver også en stor administrativ opgave. Ifølge OL-chef Toshiro Muto skal der refunderes 600.000 billetter til OL og 30.000 billetter til para-OL.

De udenlandske billetkøbere får dog ingen refundering af IOC for de nu ubrugelige hotelbookinger, billetkøberne har foretaget, siger OL-chefen ifølge Reuters.

Lørdagens tilskuerafklaring kommer ikke som nogen overraskelse.

Det japanske medie Kyodo News erfarede for halvanden uge siden, at udenlandske tilskuere ikke ville blive tilladt. Hidtil har det dog ikke været officielt bekræftet, men det blev det altså lørdag.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har tidligere tilkendegivet, at man vil følge de lokale arrangører og myndigheders anbefalinger i forhold til spørgsmålet om tilskuere.

- Vi respekterer og accepterer denne konklusion, lyder det fra IOC efter lørdagens udmelding.

Lørdag blev det også slået fast, at der heller ikke må være udenlandske frivillige med ved legene.

OL-chef Toshiro Muto lufter også muligheden for, at der skal skæres ned på antallet af trænere og andre medarbejdere omkring de enkelte landes OL-hold.

Der er olympisk åbningsceremoni 23. juli.