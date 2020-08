Intern mail afslører million-svineri

Da Infantino blev valgt til FIFA-præsident i 2016, ville han rejse kloden rundt med privatfly for at takke de fodboldledere, som havde stemt på ham. Det blev en dyr affære

- Brugen af private jetfly sender et signal om unødig luksus og dekadence.

Sådan står der i en intern mail-korrespondance fra FIFA, som Ekstra Bladet har fået adgang til.

Centrale personer i FIFA var bekymrede over den nyvalgte FIFA-præsidents adfærd.

Gianni Infantino havde overordentligt ambitiøse rejseplaner, og det skulle helst ske med private jetfly, hvilket i flere situationer kunne stride mod FIFA’s etiske regler.

Rundrejsen, som tidsmæssigt faldt sammen med Infantinos 46-års fødselsdag, skulle efter FIFA-præsidentens ønske begynde i Sydamerika for derefter at fortsætte til Afrika og så tilbage igen til Sydamerika og USA. I USA skulle Infantino besøge Coca-Cola i Atlanta.

Den oprindelige rejserute så således ud: Schweiz – Colombia – Paraguay – Brasilien – Dubai – Sydsudan – Djibouti – Tunesien – Schweiz – Uruguay – Peru – USA. Hele turen skulle gennemføres på 12 dage. Og det skulle foregå i private jetfly.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino hilser på spillerne fra Sydsudans landshold ved sit besøg i Afrika, som kostede godt en million kroner. Foto: Albert Gonzalez Farran/Ritzau Scanpix

Forslaget fik alarmklokkerne til at ringe hos de centrale personer i FIFA, som vurderede, at rejsen til det amerikanske kontinent ville koste op mod 1,2 millioner kroner, mens turen til Afrika ville løbe op i lige godt en million kroner.

Tallene bygger på beregninger, FIFA selv gjorde internt, efter at have kontaktet flere selskaber, som udlejer private jetfly.

- Vi har lært af fortiden, vi må tage hensyn til de ting, vi er blevet kritiseret for tidligere, og nu må vi ændre den interne kultur. Brugen af private jetfly sender et signal om unødig luksus og dekadence, skriver en FIFA-ansat i en intern mail.

Infantino og hans rejsefølge blev anbefalet at dele rejsen i to. Først til Afrika og så senere turen til det amerikanske kontinent.

På det amerikanske kontinent blev der skåret ned på antal af destinationer, og her blev der benyttet både rutefly og private jetfly. Men til Afrika tog delegationen et privat jetfly. Og det kostede kassen.

Gianni Infantinos første officielle rejse som nyvalgt FIFA-præsident blev derfor til Sydsudan, Etiopien, Djibouti og Gabon, blandt andet for at se tre kampe mellem afrikanske hold.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino forklarer gerne, at han nu leder et nyt og bedre FIFA. Det kan være svært at se. Foto: Luis M. Alvarez/Ritzau Scanpix.

Ifølge interne dokumenter kostede Infantinos jomfrurejse til Afrika FIFA den nette sum af 160.000 euro, hvilket svarer til 1,2 millioner kroner.

- Er det værd at bruge 160.000 euro på at se tre kampe i Afrika, står der i en korrespondance mellem daværende generalsekretær i FIFA, Markus Kattner, og en FIFA-ansat.

- Hvorfor ikke bare lægge en ekstra rejsedag ind i programmet og i stedet tage turen med rutefly?

Ekstra Bladet erfarer, at flere ansatte i FIFA ønskede, at de nye retningslinjer for brug af private jetfly skulle følges, blandt andet for at lægge afstand til den tidligere FIFA-præsident Sepp Blatters enorme brug af privatfly.

Blatter, sammen med de øvrige ledere i FIFA, skal fra 2008 til 2015 have rekvireret ca. 300 private jetfly til at rejse verden rundt.

Turen til Sydsudan virkede som et godt PR-stunt for Gianni Infantino. Sydsudan er en af verdens yngste nationer og spillede sin første officielle landskamp i 2012. Men landet spillede også en vigtig rolle i Infantinos valgkamp.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der var også medlemmer af Sydsudans regering til stede, da FIFA-præsidenten besøgte det nye hovedkvarter i Juba. Foto: Albert Gonzalez Farran/Ritzau Scanpix.

Hele det afrikanske fodboldforbund, CAF, støttede først Gianni Infantinos konkurrent, sheik Salman fra Bahrain. Det skete på ordre fra den mægtige CAF-præsident, Issa Hayatou, der havde taget over som midlertidig FIFA-præsident efter Sepp Blatter, og som sad helt til Infantino overtog sædet.

CAF er det største regionale forbund i FIFA med hele 54 stemmer, og det vakte derfor opsigt, da præsidenten i det sydsudanske forbund, Chabur Goc Alei, brød med de andre forbund og støttede Infantinos kandidatur.

I Sydsudan åbnede Infantino fodboldforbundets nye hovedkvarter og overværede samtidig en kvalifikationskamp til det afrikanske mesterskab mellem Sydsudan og Benin. Benin vandt 2-1.

Senere havnede Infantinos sydsudanske støtte i alvorlige problemer. I maj 2019 blev Chabur Goc Alei udelukket fra al fodbold i 10 år og fik en bøde på 3,5 millioner kroner for misbrug af FIFA-penge og for korruption. En sag med forbindelse til bygningen af det sydsudanske fodboldforbunds hovedkvarter i Juba, som Infantino åbnede tre år tidligere.

Efter turen til Sydsudan drog Infantino til Addis Abeba i Etiopien, hvor han besøgte det lokale fodboldforbunds hovedkvarter og ungdomsakademi. Herfra gik turen til Djibouti for at se en kvalifikationskamp mellem Djibouti og Liberia. Liberia vandt 1-0.

Sidste stop på Afrikaturen var Gabon, som spillede en træningskamp mod Sierra Leone. Gabon vandt 2-1.

Derfra gik turen til det amerikanske kontinent.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et skridt nærmere en straffesag

FIFA’s præsident, Gianni Infantino, kom mandag muligvis et skridt nærmere en egentlig straffesag.

Det skete, da en schweizisk parlamentskomite ophævede immuniteten hos landets tidligere statsanklager, Michael Lauber.

Tidligere på sommeren indledte en særlig anklager, Stefan Keller, en efterforskning af Michael Lauber, Gianni Infantino og flere andre personer, som deltog i en række hemmelige møder i 2016 og 2017.

Det er møder, som der ikke findes dagsordener eller referater fra, og det har foreløbigt kostet Michael Lauber jobbet som statsanklager, og han risikerer desuden at ende for en rigsret.

Stefan Keller har tidligere oplyst, at der er grund til at antage, at der har fundet kriminelle handlinger sted i forbindelse med møderne.

Antagelsen i en rapport fra det schweiziske parlament er, at Infantino brugte møderne til at sikre sig, at der ikke var nogen efterforskning af ham selv.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lauber, i midten, er en færdig mand. Spørgsmålet er, om han trækker Infantino med sig ned. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Blandt andet fra hans tid i UEFA, hvor franske PSG og græske Olympiakos undgik at blive smidt ud af Champions League. PSG fordi klubben var på kant med reglerne om Finansiel Fairplay. Mens Olympiakos var indblandet i flere sager om matchfixing.

Desuden er der grund til at antage, at Gianni Infantinos mange ture i private jetfly kan danne grobund for en efterforskning af mulig korruption.

Anklagen mod Lauber går på, at han siden 2015 har syltet alle korruptionssagerne i FIFA. Desuden har han løjet om møderne med Infantino, og han har modarbejdet opklaringen.

En talsmand fra FIFA sagde i juni på vegne af Gianni Infantino til Ekstra Bladet:

- Møderne var ikke hemmelige. De foregik på offentlige steder. Da Gianni Infantino var blevet valgt som FIFA-præsident i 2016, mødtes han med den schweiziske statsanklager for at vise sin og FIFA’s vilje til at samarbejde om enhver efterforskning i relation til, hvad der var foregået i FIFA, før han selv overtog præsidentposten.

Men det afholder altså ikke anklagemyndigheden fra at efterforske FIFA-præsidenten. Og med ophævelsen af Michael Laubers immunitet er vejen nu banet for en egentlig kriminel efterforskning.

Se også: Infantinos dunkle russiske forbindelse

Se også: Det helt store selvmål

Se også: Infantinos afrikanske mareridt

Se også: Kører straffesag mod FIFA's præsident