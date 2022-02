IOC foreslår vild straf til russere - Putin mister magt

Alle russere og hviderussere bør blive udelukket fra internationale konkurrencer.

Så klar er meldingen mandag på Den Internationale Olympiske Komités (IOC) hjemmeside.

Her skriver IOC's bestyrelse, at alle idrætsforbund og arrangører af sportsbegivenheder på grund af den russiske invasion af Ukraine bør udelukke de to nationers atleter og ledere.

Kan det ikke lade sig gøre af juridiske eller logistiske årsager, bør idrætsforbundene bestræbe sig på, at russere og hviderussere optræder som neutrale atleter uden nationale flag, symboler eller nationalmelodier.

IOC meddeler i samme ombæring, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, sammen med to andre russere har fået frataget sin olympiske orden.

Fredag opfordrede komitéen de forskellige forbund til at aflyse eller flytte sportsbegivenheder, der er sat til at finde sted i Rusland og Hviderusland.

En række sportsbegivenheder er da også blevet flyttet ud af Rusland, siden invasionen blev påbegyndt i sidste uge.

Eksempelvis er Champions League-finalen for herrer blevet rykket fra Sankt Petersborg til Paris. Og Formel 1-grandprixet i Sotji er blevet sløjfet.

Flere lande, heriblandt Danmark, har dog presset på for, at Rusland skulle udelukkes fuldstændig fra sportsbegivenheder.

Det vides endnu ikke, hvilken betydning situationen i Ukraine og IOC's anbefalinger får for de paralympiske vinterlege, der begynder i denne uge.

Den beslutning ligger hos Den Internationale Paralympiske Komité (IPC), og IOC understreger, at der er fuld opbakning til, at IPC selv beslutter, hvordan man vil håndtere situationen.

Mister sin olympiske orden

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) oplyser også på sin hjemmeside, at den fratager Vladimir Putin den olympiske orden, han fik i 2001 for sit bidrag til den olympiske bevægelse.

Den russiske præsident fratages ordenen som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Årsagen til fratagelsen er "et brud på det olympiske charter".

Artiklen fortsætter under billedet..

Vladimir Putin har ikke længere sin olympiske orden. Foto: SPUTNIK/Ritzau Scanpix

Den olympiske orden er den højeste æresbevisning, der gives af IOC til personer, der har ydet en enestående eller ekstraordinær indsats for den olympiske sag via deres bidrag til sportens udvikling.

Putin er ikke den eneste, der bliver frataget den olympiske orden. Flere andre fra den russiske regering får samme behandling.

To andre personer fra den russiske regering bliver nævnt på IOC's hjemmeside. Det drejer sig om Dmitry Chernyshenko og Dmitry Kozak.