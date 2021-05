IOC-præsident: Tre ud af fire ankommer vaccineret til OL

Mindst tre ud af fire af de atleter, trænere og stabsmedlemmer, der deltager ved OL i Tokyo til sommer, vil være vaccineret mod coronavirus.

Det siger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Thomas Bach, onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Allerede nu er så mange som 75 procent af de kommende beboere i den olympiske by enten blevet vaccineret eller har sikret sig en vaccine tids nok før OL.

- Men vores indsats stopper ikke der. Vi har gode grunde til at tro, at det tal kommer op over 80 procent, siger han.

Bach siger også, at IOC er klar til at sende ekstra sundhedsfagligt personale til Tokyo under legene.

Det ekstra personale skal 'støtte den sundhedsfaglige indsats og gennemførelsen af de strikse covid-19-foranstaltninger i den olympiske by og de øvrige steder, hvor OL skal foregå'.

Chefen for Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, siger, at det ekstra personale vil være en stor hjælp i arbejdet med at sørge for et sikkert OL.

Der er fortsat stor modstand i den japanske befolkning mod at afholde OL i Tokyo.

Mandag kunne det japanske medie Asahi Shimbun berette, at den seneste meningsmåling viser, at 43 procent af befolkningen ønsker OL aflyst, mens yderligere 40 procent mener, at legene bør udsættes igen.

Samlet set er 83 procent af befolkningen altså imod afvikling af OL denne sommer.

Tirsdag sagde en forening, der repræsenterer 6000 læger i Tokyo, at den vil have Japans regering til at sætte en stopper for OL.