IOC tilbyder atleter kinesisk coronavaccine før OL

Atleter, der skal deltage ved sommer-OL i Tokyo i år og vinter-OL i Beijing i 2022, vil blive tilbudt en kinesisk vaccine mod coronavirus.

Regningen tager Den Internationale Olympiske Komité (IOC) sig af. Det oplyser IOC-præsident Thomas Bach torsdag ifølge AFP og Reuters.

Det er Den Kinesiske Olympiske Komité, der har tilbudt vaccinedoserne til IOC, som vil betale for dem, så de kan bruges på at vaccinere OL-atleter.

- IOC har modtaget et venligt tilbud fra Den Kinesiske Olympiske Komité, som er vært for vinter-OL i 2022 i Beijing, som vil gøre vacciner tilgængelige for deltagerne ved de olympiske lege i både Tokyo og Beijing i 2022.

- IOC vil betale for vaccinedoserne ikke kun for de olympiske hold, men også for de paralympiske hold, siger Thomas Bach ifølge Reuters.

Tyskeren kom ikke med detaljer om antallet af doser. Ved OL i Tokyo vil mere end 10.000 atleter være involveret.

Dertil kommer trænere, medier, frivillige og officials, som udgør tusinder af mennesker. Det vides ikke, om de også vil få tilbudt vaccinerne.

IOC vil desuden betale for yderligere vaccinedoser til befolkningen fra de deltagende OL-lande.

OL i Tokyo, som er udskudt fra 2020 til 2021, afvikles fra 23. juli til 8. august. Vinter-OL afholdes 4. til 20. februar 2022.