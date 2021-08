Ishockeyformand om OL-billet: Det største nogensinde

Ishockeylandsholdets kvalifikation til OL i Beijing er den største bedrift i dansk ishockeyhistorie.

Formand for Danmarks Ishockey Union Henrik Bach Nielsen forsøger ikke at lægge bånd på sig selv, når han skal beskrive betydningen af den danske 2-0-sejr over Norge i den afgørende kvalifikationskamp i Oslo.

- Det er det største, der er sket for dansk ishockey nogensinde. Vi har haft store oplevelser og været i VM-kvartfinalen, men det her er det største. Det er så svært at komme til det OL, siger Henrik Bach Nielsen.

Danmark har været etableret A-nation siden 2003 og måler sig hvert år med de bedste nationer ved VM.

Men at være med til et OL er en ganske anden historie.

- Der har lige været OL i Tokyo, og pludselig sidder man og ser dressurridning. Der er en fuldstændig vanvittig eksponering på sådan et OL. Det kommer til at løfte os igen, som det gjorde, da vi havde VM i 2018, siger Henrik Bach Nielsen.

Han sender en stor tak til spillerne og alle omkring holdet, som efter syv forgæves forsøg endelig kom igennem det olympiske nåleøje.

- Nej, hvor jeg under dem det. Jeg er glad for, at de får den oplevelse med, siger Henrik Bach Nielsen, der også mener at have ramt plet med Heinz Ehlers som landstræner.

- Han er den helt rette mand til at stå i den boks. Han har en kæmpeandel i det her. Han har stillet meget, meget store krav, og det her er resultatet af det, lyder det fra DIU-formanden.

I alt 12 nationer er med i OL's ishockeyturnering.