Issam Jebali skifter til japansk fodbold

Superligaklubben OB har solgt en af sine største profiler. Klubben oplyser torsdag på sin hjemmeside, at angriberen Issam Jebali skifter til den japanske klub Gamba Osaka.

Han har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2026.

Den tunesiske landsholdsspiller, der var med til VM i Qatar, havde et ønske om at skifte, fortæller fodbolddirektør Björn Wesström.

- Valget om at sælge Issam er baseret på sportslige og økonomiske vurderinger: Den første er, hvilke sportslige bidrag, jeg vurderer, OB får af en spiller, hvis vi vælger ikke at sælge ham.

- Min opfattelse er, at Issam havde en åbenlys motivation i løbet af efterårssæsonen til først at blive udtaget til VM for derefter at præstere til VM og åbne muligheden for en aftale med væsentligt større økonomi, end OB kan tilbyde, siger Wesström.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Issam Jebali i duel med Simon Kjær under VM i Qatar. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Jebali kom til OB i 2019 og nåede at score 29 mål i 102 kampe, skriver OB på sin hjemmeside.

- Det er selvfølgelig spændende at komme til en ny klub, og det er en ny udfordring, som jeg er nødt til at tage, men jeg har lært meget her, jeg har fået en masse erfaring, og jeg er blevet et bedre menneske og en bedre spiller.

- Det har været en skøn tid gennem tre og et halvt år, hvor jeg har følt, at jeg var fra Danmark, at jeg var fra Odense, så lige nu er det lidt svært, siger Issam Jebali.

Han glæder sig ikke mindst over det seneste halve år, hvor OB efter en skidt sæsonstart overvintrede på en femteplads i Superligaen og ofte spillede foran mange tilskuere i Odense.

- Vi har kæmpet sammen som by for klubben. Specielt de sidste seks måneder har været helt fantastiske, hvor over 10.000 kommer og støtter os hver gang.

Annonce:

- Man kan virkelig mærke, at der sker noget. For mig er det slutningen på en smuk historie, og jeg har været utrolig stolt over at kunne bære nummer 7 i den her klub, siger han.

Jebali har ifølge Transfermarkt spillet 12 landskampe for Tunesien, hvor det er blevet til to scoringer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Benfica-spilleren Diogo Gonçalves kan snart kalde sig FCK-spiller. Hør mere i Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme Drenge' herunder eller i din podcast-app