Jack Wilshere fortid i AGF

AGF og 30-årige Jack Wilshere forlænger ikke samarbejdet.

Det meddeler superligaklubben på sin hjemmeside.

Den tidligere Arsenal-spiller, der er noteret for 34 landskampe for England, kom til AGF i februar på en korttidskontrakt sæsonen ud.

Den nye sæson i Superligaen begynder i næste uge, og det bliver altså uden den engelske midtbanespiller i AGF's trup.

- Vi ønsker alle at takke Jack for den tid, han har været i AGF. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med ham og opleve ham dele ud af sine erfaringer fra en meget flot og speciel karriere, siger AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye i en pressemeddelelse.

- Med sin tillidsfulde personlighed og nede-på-jorden-attitude har han gjort et stort indtryk på alle i AGF. Han er blevet en ven af vores klub, og vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden og held og lykke med de nye udfordringer, han kaster sig over, siger Bjørnebye.

Det blev til i alt 14 kampe for Wilshere i AGF-trøjen. AGF skriver, at parterne har været i dialog om at fortsætte samarbejdet, men at man i sidste ende er blevet enige om at droppe det.

