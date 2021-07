Jacobsen om OL-trup: Absolut det sværeste som træner

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen har haft yderst svært ved at udtage OL-truppen på 14 spillere og 2 reserver.

Til EM og VM kan der være 16 spillere med i truppen, som alle vil kunne deltage i kampene. Det kan de to reserver til OL ikke.

I udtagelsen til OL gik den smallere trup ud over Emil Nielsen, Michael Damgaard og Nikolaj Øris, som er blevet sorteret fra bruttotruppen.

- Det er absolut det sværeste ved at være dansk landstræner at finde frem til de folk, der skal med. Der er lige nu så mange dygtige spillere i Danmark, og nu er valget faldet på de 16.

- Der er i hvert fald fire-fem stykker mere, som kunne have fortjent at komme med. Så det er en vanskelig proces, siger Nikolaj Jacobsen.

Samtidig skulle han vælge to OL-reserver, som blev Simon Hald og Emil Jakobsen, der rejser med til Japan. De kan træne med, men i første omgang ikke spille kampe.

- Emil er jo med, hvis vi skulle få problemer på venstre fløj, i og med vi kun tager Magnus Landin med. Så er vi nødt til at have en derude, hvis der skulle ske uheld på den position.

- Det er lidt det samme med Simon på positionen som stregspiller. Der kunne jeg kun finde plads til to i første omgang.

- Skulle der ske noget der eller med nogle af vores forsvarsspillere, så kan Simon dække ind, siger Nikolaj Jacobsen.

På målmandsposten er Niklas Landin og Kevin Møller udtaget, mens Emil Nielsen altså må blive hjemme. Det skyldes dog mest af alt, at OL-holdene vil kunne erstatte en skadet målmand under turneringen.

- Der er andre regler for målmænd. Hvis en målmand bliver skadet, så kan man altid hente en ny. Derfor ville jeg ikke bruge en plads på målmandspladsen.

- Jeg ville da gerne have haft en tredje målmand med over, så man ikke skulle til at flyve en over i tilfælde af et uheld. Men vi har ikke plads til det, siger landstræneren.

Ved OL i Rio var Hans Lindberg og Lasse Andersson med som reserver. Andersson var med som 16.-mand og kunne dengang ikke få lov at bo sammen med holdet i OL-byen eller træne med.

Det er anderledes denne gang, hvor reserverne Simon Hald og Emil Jakobsen kan træne og bo sammen med resten af truppen i Tokyo.

- De indgår fuldt ud og kan begge være med til træning og bo sammen med holdet. Det er ikke, som det har været tidligere med 16.-manden som Lasse Andersson i Brasilien. Han skulle bo uden for byen.

- Det er ikke tilfældet denne gang, hvor vi har fået lov til at få en ekstra mand med ind. I forhold til corona er det heller ikke så hensigtsmæssigt at skulle ind og ud af OL-byen hele tiden.

- Det er en klar fordel at have 16 mand til rådighed til træning, siger Nikolaj Jacobsen.