Jamie Vardy revancherer bommert

Leicester kom efter to nederlag i træk i Premier League på tavlen, da holdet med Kasper Schmeichel i buret og Jannik Vestergaard i forsvaret spillede 2-2 med Burnley lørdag.

Angriberen Jamie Vardy kom i fokus med et selvmål og to træffere i den rigtige ende, og Burnley var meget tæt på at sikre sig alle point, men fik en scoring underkendt i overtiden.

Leicester er efter pointdelingen nummer 12 med 7 point. Sejrsløse Burnley er nummer 19 med sine 2 point.

Allerede efter 12 minutter kom Leicester bagud. Jamie Vardy steg i forreste område op til et hjørnespark og passerede i en upresset position Schmeichel med et velplaceret selvmål.

34-årige Vardy tog efter 37 minutter revanche for bommerten, da han fladt satte bolden ind til 1-1 efter en klassisk Leicester-omstilling.

Tre minutter senere fik Burnley dog sin føring tilbage.

Angriberen Matej Vydra slog bolden mod bageste stolpe, hvor den ivorianske kantspiller Maxwel Cornet på fremragende vis flugtede bolden ind bag Schmeichel.

Det var Cornets første scoring i engelsk fodbold i hans første kamp fra start i Premier League, efter han i sommer kom til fra Lyon.

Uden at være specielt farlige dominerede Leicester kampen spillemæssigt i anden halvleg, og efter 85 minutter kom forløsningen.

Burnley gav lidt plads bag sin bagkæde, og det var guf for Vardy, der fik en dyb stikning og rundede Burnleys keeper Nick Pope, inden han trillede bolden i mål til slutresultatet.

Burnley fik scoret til 3-2 efter 94 minutters spil, men kampens dommer annullerede målet med hjælp fra VAR.

Andetsteds spillede Everton sig op på femtepladsen efter en 2-0-sejr over Norwich på hjemmebane.

Kantspilleren Andros Townsend omsatte et straffespark efter 29 minutters spil, og midtbanespilleren Abdoulaye Doucouré lukkede kampen et kvarter før tid efter en kontra.

West Ham er nummer syv i tabellen, efter at holdet lørdag på udebane mod Leeds vendte 0-1 til en 2-1-sejr.