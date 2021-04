Japansk storby lukker af for OL-flammen i centrum

Øget coronasmitte i visse dele af Japan skaber nye udfordringer for OL-flammen.

Den japanske storby Osaka har afvist at lade OL-flammen passere centrum og offentlige veje.

Det skyldes en for tiden stor smittespredning i Osaka, der er en af Japans største byer.

Beslutningen blev truffet af myndighederne i Osaka og gjaldt i første omgang kun centrum af byen. Siden blev tiltaget udvidet kraftigt til også at gælde områderne omkring centrum.

Der er erklæret undtagelsestilstand i Osaka som følge af smittespredning.

Myndighederne frygter, at en bestemt coronavariant kan skabe en fjerde bølge af smittespredning. Alle regionens borgere er anbefalet at blive hjemme og undgå unødvendige ture udenfor.

Vaccinationerne i Japan befinder sig fortsat på et tidligt stadie, og kun omkring en procent af befolkningen har modtaget mindst et første stik.

Dermed skal fakkelstafetten finde en anden vej til Tokyo, hvor OL skal afholdes fra 23. juli til 8. august. Der er 107 dage til OL.

Osaka-regionens guvernør, Hirofumi Yoshimura, har tidligere oplyst, at der arbejdes med alternative løsninger for at fragte OL-ilden gennem regionen på vej mod Tokyo.

OL-flammen har været en del af OL-traditionen, siden den blev indført ved legene i Berlin i 1936.

Transporten af ilden gennem Japan skal efter planen kulminere ved åbningsceremonien til OL i Tokyo 23. juli.

OL, som skulle være afholdt i 2020, er blevet udsat et år på grund af coronapandemien.