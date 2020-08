Jetset-præsidenten snydt

FIFA-bossen ville have et privat jetfly, men endte på sæde 1C i en Easyjet-maskine

– Jeg bruger altid den enkleste og bedste mulighed. Vi er helt normale mennesker, og vi må derfor opføre os som normale mennesker.

Det sagde Gianni Infantino i et veludført PR-stunt 5. marts 2016, blot en uge efter han var blevet valgt som FIFA-præsident.

Infantino skulle på sin første officielle tur som FIFA-præsident deltage i en fodboldkongres i Cardiff i Wales, og det blev slået stort op i verdenspressen, at han rejste med lavprisflyselskabet Easyjet til Bristol og derfra med tog til Cardiff.

Men intern FIFA-korrespondance, som Ekstra Bladet har adgang til, viser, at Infantino og vicepræsidenterne, Ángel María Villar fra Spanien og Alejandro Domínguez fra Paraguay, egentlig ønskede at flyve sammen fra Zürich til Cardiff i privatfly.

I alt 17 personer skulle være med det private jetfly. Herunder fem personer fra besætningen og otte FIFA-ansatte.

Specialbehandling

Da Gianni Infantino blev valgt som præsident kontaktede FIFA-administrationen UEFA, hvor Infantino havde været generalsekretær siden 2009, for at høre om hans rejsevaner.

Fra UEFA fik FIFA at vide, at han ikke havde for vane at bede om specialbehandling.

I sin tid i UEFA havde Infantino ikke voldsomt dyre vaner, forlyder det. Foto: Laurent Gillieron/Ritzau Scanpix

Det ændrede sig dog markant, da han blev FIFA-præsident.

Da ønskede han både høj løn - sidste år fik han 20 millioner kroner - specialbehandling og de bedst mulige og komfortable rejsemuligheder.

Baseret på information indhentet fra jetflyselskaber og kommercielle flyoperatører lavede FIFA-administrationen et overslag over rejseudgifter med og uden private jetfly til Wales.

De totale omkostninger med jetfly blev anslået til 420.000 kroner, mens den samme tur kostede 285.000 kroner med rutefly.

Daværende generalsekretær Markus Kattner stoppede privatjetflyturen til Cardiff, fordi den var i strid med FIFA’s interne regler. Gianni Infantinos stab fik med afslaget samtidig en indføring i, hvad FIFA’s regulativer siger på dette område.

Kostede en million

Da det blev besluttet, at FIFA-præsidenten måtte tage et billigere alternativ, var der udsolgt på ruteflyene, og derfor endte det med det absolut billigste alternativ, Easyjet.

Og han måtte også med Easyjet hjem igen.

Klokken 07.00, 6. marts 2016, fløj verdensfodboldens præsident med EZY6149, siddende på sæde 1C, fra Bristol til Geneve. På 24 timer var det lykkes ham i to omgange at fortælle pressen, at der nu var nye tider i FIFA.

Han var blot et helt normalt menneske.

De nye tider holdt dog ikke engang måneden ud. Senere i marts fløj Infantino med følge på en lille rundrejse i Afrika.

Den foregik med privat jetfly og kostede godt en million kroner.

Jetflyet til Afrika landede blandt andet i Juba i Sydsudan. Hele turen kostede godt en million. Foto: Zuma Press/Ritzau Scanpix.

Det blev pressen dog ikke orienteret om.

Vil modtages som en konge

Da Gianni Infantino var generalsekretær i UEFA, blev han kendt som manden, der trillede kuglerne rundt i bowlen og trak lod til kampene i Champions League. Et forholdsvist jævnt job.

Men der gik ikke engang en måned, efter han i marts 2016 var blevet valgt som præsident for FIFA, før han førte sig frem sig en konge.

1. april skulle han flyve hjem fra Atlanta i USA sammen med sin vicegeneralsekretær Marco Villiger. Til præsidenten var der reserveret plads på 1. klasse med British Airways og til Villiger en plads på Business Class.

VIP-agent klar ved kantsten

Men der stoppede det ikke. Præsidenten ville have VIP-modtagelse i lufthavnen, man er vel præsident, og det fik han så.

Gianni Infantino og Marco Villiger blev kørt til lufthavnen i en limousine ført af Fred Jefferson. Et kvarter før ankomsten blev der sendt besked om, at Infantino var på vej.

Derfor var VIP-agenten klar ved kantstenen, da Infantino og Villiger rullede ind.

Kør limoen frem. Jeg er kongen. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Herfra førte agenten dem hurtigt gennem check-in, sikkerhedskontrollen og emigrationen. Endelig blev de fulgt til British Airways’ First Class Lounge.

Limousine fra loungen til gaten

Da tiden nærmede sig afgang sørgede VIP-agenten for transport i limousine fra loungen til gaten. Og så fik turen ellers hjem i BA226 med afgang 22.10.

Sådan en VIP-tur gennem Atlanta lufthavn kostede FIFA 2500 kroner. Og der er ikke tvivl om, at det er en service, fodboldpræsidenten sætter pris på.

På en senere tur til Bangkok var Infantino afsted sammen med sin daværende stabschef Mattias Grafström, vicegeneralsekretæren Zvonimir Boban og yderligere en person. Her blev der igen bestilt VIP-modtagelse i Lufthavnen, men kun for Infantino og Grafström. De to andre måtte selv finde vej gennem lufthavnen.

I Bangkok kostede servicen dog kun 1400 kroner.

