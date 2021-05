Jublende Viborg-træner: Byen er klar til Superligaen

Jublen brød løs blandt Viborg FF-spillerne, da de mandag aften hørte slutfløjtet i 1. divisionskampen mellem Esbjerg og Fredericia.

Esbjergs 1-2-nederlag betyder nemlig, at Viborg i den kommende sæson rykker op i Superligaen. Det glæder cheftræner Lars Friis.

- Det er en kæmpe forløsning. Vi er sindssygt galde. Det har vi ventet på.

- Det bliver en fornøjelse at komme tilbage. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at byde alle op til dans, når vi kommer tilbage. Det er en by, der er klar til Superligaen, sagde Friis til TV3 Sport, efter at oprykningen blev en realitet.

Han blev efterfølgende overdynget med champagne af de glade Viborg-spillere, inden han fortsatte interviewet med tv-kanalen.

- Der er træning klokken 7 i morgen tidlig, sagde han med et glimt i det champagnefyldte øje.

Lars Friis overtog trænerposten i Viborg i januar efter Jacob Neestrup, der i december blev ansat som assistenttræner i FC København.

Friis er glad for, at det lykkedes ham at gøre arbejdet færdigt, og at oprykningen nu er en realitet.

- Der er en klub, en stab, en spillertrup og en hel by bagved, som har higet efter og ventet på det her, siger han.

Viborg var senest i Superligaen i 2016/17-sæsonen, og selv om klubben har været tæt på oprykning siden, er det først nu, at det lykkes.

Det glæder Jeppe Grønning, der har spillet i Viborg siden 2012.

- Det er næsten uvirkeligt. Vi har været så tæt på tidligere. Det er bare en mega lettelse og stolthed over, at vi har fået det vendt. Lige nu er det mere lettelse end glæde, siger han.

Også på Jysk Park i Silkeborg var Silkeborg IF-truppen samlet for at se Esbjergs kamp.

Her var jubelbrølene heller ikke til at tage fejl af, da oprykningen blev til virkelighed.

- Su-su-superliga, råbte spillerne, mens de omfavnede hinanden.

Netop Viborg og Silkeborg mødes onsdag i en afgørende kamp om at vinde 1. division.