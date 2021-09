Juventus åbner efterforskning af racistiske tilråb

Den italienske fodboldklub Juventus har sat sig for at finde en tilskuer, der søndag aften kom med racistiske tilråb mod Milan-keeper Mike Maignan.

Det fortæller en talsmand fra Juventus til det franske nyhedsbureau AFP.

Tilråbene blev fanget på video af en anden tilskuer, som var til stede under Serie A-kampen mellem AC Milan og Juventus.

Her blev en tilskuer set råbe en lind strøm af racistiske tilråb mod Mike Maignan, der er født i Fransk Guyana. Faren er fransk far og moren haitiansk.

AFP skriver, at der ifølge italienske medier også vil blive åbnet en selvstændig undersøgelse af det italienske fodboldforbund, FIGC, for at finde tilskueren i videoen.

FIGC påbegyndte i sidste uge en undersøgelse for at finde frem til Lazio-fans, som tidligere på måneden kom med racistiske tilråb mod en anden af Milans spillere - midtbanemanden Tiemoué Bakayoko.

Mike Maignan mener dog ikke, at enkelte undersøgelser her og der løser det store problem.

- Så længe det bliver behandlet som 'isolerede hændelser', og der ikke bliver gjort noget overordnet, vil historien gentage sig selv igen og igen, skriver han i et opslag på det sociale medie Instagram.

- Ved dem, der træffer beslutningerne, hvordan det føles at høre tilråb og sange, der reducerer en til dyr? Ved de, hvad det gør ved vores familie, vores kære, som bare kan se på og ikke forstå, hvorfor det stadig foregår i 2021?

Maignan selv nægter dog at smide offerkortet, siger han.

- Jeg er ikke et 'offer' for racisme. Jeg er Mike, og jeg står med rank ryg - sort og stolt, skriver han.