Juventus i krig med mafiaen

Da det italienske politi tidligere på ugen arresterede 12 ledere fra de mest voldsomme Juventus-fans, de såkaldte Ultras, blev der skrevet et nyt kapitel i sagaen om storklubben fra Torino og den italienske mafia.

Men hvor Juventus, med præsidenten Andrea Agnelli i spidsen, tidligere har samarbejdet med Ultras, er det denne gang klubben selv, som har foranlediget de mange anholdelser.

I følge politiet har fangrupperne med forbindelse til mafiaen truet Juventus med at råbe racistiske slagord under kampene, hvis de ikke fik adgang til flere billetter. Var truslen ført ud i livet, kunne det have kostet klubben pointtab.

I årevis har Ndrangheta-mafiaen, som har sit udspring i Calabrien, tjent styrtende med penge på at sælge sortbørsbilletter til Juventus’ kampe i ligaen og i Champions League.

Barske løjer

Juventus har selv tidligere udleveret billetterne til mafiafolkene, vel vidende at de ville blive solgt videre til en voldsom overpris på det sorte marked.

Det er barske løjer, og affæren, som politiet har været på sporet af siden 2013, udløste i 2017 et års karantæne til Juventus-præsidenten, 43-årige Agnelli.

Han er ud af den berømte ’Fiat-familie’, det nærmeste vi kommer kongelige i Norditalien. Familien har ejet Juventus, også kaldet ’Den Gamle Dame’, i mere end 100 år.

Agnellis straf blev senere reduceret til tre måneder, men han måtte dog af med 750.000 kroner i bøde.

Organiseret kriminalitet. Intet mindre. Juventus-præsidenten i selskab med mafiaen.

Andrea Agnelli er tidligere blevt døm for at samarbejde med mafiaen. Foto: Ritzau Scanpix.

Agnellis problem dengang var, at han selv skulle have givet tilladelse til, at Juventus solgte billetter og sæsonkort til kostprisen til grupper af Ultras, som scorede kassen på at sælge dem videre til ågerpriser.

Modydelsen var, at Ultra-grupperne skulle sørge for, at der var ikke udbrød optøjer på tilskuerpladserne

Agnelli indrømmede i 2017, at han havde mødtes med Ultra-grupper. Han ville sikre sig, at de ikke følte sig diskrimineret, og han ville have deres ord for, at de ikke ville forstyrre den offentlige ro.

Han erkendte også, at han havde mødt Ultra-lederen, Rocco Dominello i fan-sammenhænge. Men Agnelli var i følge eget udsagn ikke klar over, at Dominello tilhørte Ndranghetaen.

Gik selv til politiet

Denne gang har Juventus som nævnt selv henvendt sig til politiet. Det har foreløbig resulteret i de 12 anholdelser, men anklageren i Torino fortæller, at yderligere 37 personer er under efterforskning. Alle menes at have forbindelse til Ndrangheta-mafiaen.

De fængslede er anklaget for at være en del af en kriminel organisation samt for afpresning, pengevask og vold.

Politiet har beslaglagt en del materiale, herunder bannere med nazi- og fascistsymboler og portrætter af Benito Mussolini, Italiens fascistiske diktator før og under anden verdenskrig.

Blandt de arresterede er Dino Mocciola, chef for Drughi-fangruppen. Han har tidligere tilbragt en del år bag tremmer. I 90’erne dræbte han en betjent under et røveri.

Drughi-gruppen betegnes af anklageren som en militæragtig organisation, der har gjort vold til en livsstil.

Arrestationerne kommer et år efter, at Juventus bad politiet om hjælp. Klubben følge sig presset af mafiaen, og i følge anklageren, Carlo Ambra, har Agnelli og kompagni samarbejdet 100 procent med myndighederne.

Agnelli har da også om nogen behov for at holde afstand til mafiaen. Han er ved at markere sig som en af de helt store navne i international fodbold.

I sidste uge blev han genvalgt som præsident for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA. Han sidder desuden i UEFA’s eksekutivkomite, og han er en af de førende fortalere for en revolution af de europæiske klubturneringer.

Han har absolut ikke behov for igen at blive kædet sammen med mafiaen.

