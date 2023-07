Juventus smidt ud af europæiske turneringer

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udelukket fodboldklubben Juventus fra de europæiske klubturneringer i denne sæson, skriver UEFA fredag på sin hjemmeside.

Årsagen er, at Juventus har fiflet med sine regnskaber, hvilket var med til at sikre, at klubben kunne overholde Uefa's såkaldte financial fair play-regler.

Den italienske storklub skulle have deltaget i Conference League, men det bliver der altså ikke noget af.

UEFA meddeler også, at Juventus bliver idømt en bøde på 20 millioner euro, cirka 150 millioner kroner.

Halvdelen af bødestraffen er dog betinget og vil kun blive effektueret, hvis klubben ikke får rettet op på sin økonomi i år, næste år og året efter i overensstemmelse med UEFA's regler.

Ifølge italienske medier havde Juventus netop håbet på at få udelukkelsen i denne sæson, hvor klubben kun deltager i den tredjestørste europæiske klubturnering, Conference League.

Juventus blev i sidste sæson idømt en pointstraf på ti point i den italienske Serie A på grund af sine regnskabsfiflerier.

Storklubben røg dermed ned på syvendepladsen, i stedet for at have opnået en top-4-placering, der ville have udløst Champions League-deltagelse.

Juventus har da også allerede meddelt, at klubben ikke kommer til at appellere straffen fra UEFA.